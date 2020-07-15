اوضاع پیچیده کرونا در تهران/محدودیت ها کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زالی، در ارتباط با وضعیت بیماری کرونا در تهران، اظهار داشت: محدودیت‌های یک هفته‌ای تهران کافی نیست، ستاد تهران درخواست تمدید این محدودیت‌ها را دارد. اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود در بازگشایی مشاغل دیگر هم تجدید نظر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام اجتماعات بالای ۱۰ نفر ممنوع است، افزود: مساجد باز است، اما نماز جماعت فعلاً امکان برگزاری ندارد. تهران شرایط برگزاری هیچ آزمونی را ندارد.

زالی گفت: پیشنهاد جدی تعطیلی غربالگری پیش‌دبستانی و دبستانی‌ها را داده‌ایم.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: تمام آزمون‌های مدارس و…، باید تعطیل شود. گسترش استفاده از ماسک در تهران، در مقابله با کرونا کاملاً مؤثر است.

زالی ادامه داد: ستاد تهران تأکید دارد باید به اقشار ضعیف ماسک رایگان داده شود. با کمک اصناف بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارت جدی خواهد شد.

وی گفت: اجرا نشدن دستورالعمل‌ها، تعطیلی اجباری واحدهای صنفی را در پی خواهد داشت.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹۰ بیمار جدید کرونایی در تهران بستری شده‌اند.