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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳

زالی مطرح کرد؛

اوضاع پیچیده کرونا در تهران/محدودیت ها کافی نیست

اوضاع پیچیده کرونا در تهران/محدودیت ها کافی نیست

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: شرایط تهران بسیار پیچیده و غامض است و به هیچ وجه نمی‌توانیم فرصت را در مقابله با کرونا از دست بدهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زالی، در ارتباط با وضعیت بیماری کرونا در تهران، اظهار داشت: محدودیت‌های یک هفته‌ای تهران کافی نیست، ستاد تهران درخواست تمدید این محدودیت‌ها را دارد. اگر دستورالعمل‌ها رعایت نشود در بازگشایی مشاغل دیگر هم تجدید نظر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام اجتماعات بالای ۱۰ نفر ممنوع است، افزود: مساجد باز است، اما نماز جماعت فعلاً امکان برگزاری ندارد. تهران شرایط برگزاری هیچ آزمونی را ندارد.

زالی گفت: پیشنهاد جدی تعطیلی غربالگری پیش‌دبستانی و دبستانی‌ها را داده‌ایم.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: تمام آزمون‌های مدارس و…، باید تعطیل شود. گسترش استفاده از ماسک در تهران، در مقابله با کرونا کاملاً مؤثر است.

زالی ادامه داد: ستاد تهران تأکید دارد باید به اقشار ضعیف ماسک رایگان داده شود. با کمک اصناف بر اجرای دستورالعمل‌ها نظارت جدی خواهد شد.

وی گفت: اجرا نشدن دستورالعمل‌ها، تعطیلی اجباری واحدهای صنفی را در پی خواهد داشت.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹۰ بیمار جدید کرونایی در تهران بستری شده‌اند.

کد مطلب 4974703

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      3 0
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      آفرین به مدیریت، مسئولین کل کشور!!! فاجعه تهران در راه هست . بخاطر سوء مدیریت مسئولین مردم دارند عزیزانشان را از دست می دهند در حالی که کشور هایی که از نظر تعداد جلو بودند حالا از ما عقب افتادن
    • علی IR ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      متاسفم برای مسئولین ، همه کشور هایی که اوضاع خرابی داشتن الان ما از آنها بدتریم!! همه جا جریمه گذاشتن برای ماسک زدن ولی در اینجا میگن بزنید و هیچ برخوردی با افرادی که رعایت نمی کنند نمی شود

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