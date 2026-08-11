مشهدالرضا(ع) در مدار میزبانی؛ از نظارت بر سفره زائر تا گشودن در مدارس

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: این روزها، همه‌چیز در مشهد تغییر رنگ داده است؛ از کوچه پس‌کوچه‌های شهر گرفته تا کلاس‌های درسی که حالا به مأمن زائران تبدیل شده‌اند، همگی در تکاپوی میزبانی هستند. در این میان، پاسداری از سلامت تن زائران، هم‌سنگِ خدمت به روح آنان است. نظارت‌های موشکافانه اکیپ‌های دامپزشکی، از کشتارگاه‌ها تا رستوران‌های بین‌راهی، گویای عزم جدی ناظرانی است که سلامتی زائر را «خط قرمز» خود می‌دانند.

اما مهربانی این شهر به نظارت‌های سلامت ختم نمی‌شود؛ وقتی خستگی راه بر تن زائر می‌نشیند، درهای مدارس خراسان رضوی، با آغوشی گشوده به روی زائران باز می‌شود. حتی در دورترین نقاط شهری نیز، اندیشه برای لحظاتِ بحرانی و اضطراری، مشهود است.

بسیج ۱۱۴ اکیپ دامپزشکی برای سلامت زائران دهه آخر صفر

رضا افشاریان، سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات اقدامات ویژه این اداره کل در دهه پایانی صفر پرداخت و اظهار کرد: با توجه به حضور میلیونی زائران در استان و به ویژه کلان‌شهر مشهد، تیم‌های نظارتی دامپزشکی از حالت عادی به حالت تشدید نظارت تغییر وضعیت داده‌اند.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی با اشاره به آماده‌باش اکیپ‌های بازرسی در سطح استان تصریح کرد: این طرح در قالب ۱۱۴ اکیپ ثابت و سیار اجرا می‌شود که شامل ۵۰ اکیپ ثابت و ۶۴ اکیپ سیار است. همچنین در این عملیات، ۷۳ نفر دکتر دامپزشک، ۱۰۹ نفر بازرس بهداشتی گوشت و ۲۹ نفر ناظر شرعی در سراسر استان خراسان رضوی حضور فعال دارند و روند عرضه فرآورده‌های خام دامی را رصد می‌کنند.

وی با بیان اینکه دامنه این نظارت‌ها تمامی مراکز عرضه را پوشش می‌دهد، افزود: نظارت‌های ما شامل مراکز عرضه گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و سایر فرآورده‌های خام دامی است که در آن شرایط نگهداری، تاریخ تولید، انقضا و مشخصات بهداشتی محصولات به دقت کنترل می‌شود. علاوه بر این، با توجه به افزایش چشمگیر طبخ و توزیع غذا در این ایام، بازدیدهای مستمری از رستوران‌ها، کترینگ‌ها و مراکز طبخ غذا انجام خواهد شد.

افشاریان به اهمیت حفظ زنجیره سرد در جابه‌جایی فرآورده‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های کلیدی طرح تشدید، کنترل زنجیره سرد حمل و نقل فرآورده‌های خام دامی است؛ چرا که انتقال محموله‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر باید حتماً با وسایل حمل مخصوص و رعایت کامل دما صورت گیرد تا از هرگونه آسیب و افت کیفیت محموله جلوگیری شود. همزمان، نظارت‌ها بر کشتارگاه‌های صنعتی و سنتی دام و همچنین کشتارگاه‌های صنعتی طیور در سطح استان تشدید شده است.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی همچنین از گشت‌های مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و تأکید کرد: مسیرهای منتهی به مشهد که زائران پیاده و عبوری از آن‌ها تشریف می‌آورند و رستوران‌های بین‌راهی این محورها، به طور ویژه زیر ذره‌بین همکاران ما قرار دارند و نظارت‌ها تا پایان ماه صفر با قوت ادامه خواهد داشت. برای متولیان موکب‌ها نیز که اقدام به توزیع غذا می‌کنند، آموزش‌های اولیه جهت شیوه نگهداری صحیح فرآورده‌های خام دامی ارائه شده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو، با هشدار به افرادی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام می‌کنند، گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از افزایش تقاضا در این ایام، دام‌های ضعیفی را که شرایط لازم برای کشتار بهداشتی را ندارند با قیمت ارزان خریداری کرده و در مکان‌های غیرمجاز ذبح و توزیع می‌کنند. دامپزشکی در صورت مواجهه با این موارد، متخلفان را تحت عنوان «تهدید علیه بهداشت عمومی» که مجازات‌های سنگینی از جمله چند سال حبس در پی دارد، بدون اغماض به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.

افشاریان با تأکید بر نقش مهم گزارش‌های مردمی در پیشگیری از تخلفات، خاطرنشان کرد: از همه شهروندان و زائران عزیز تقاضا داریم از خرید هرگونه گوشت و مرغ فاقد هویت و بدون نشانه‌گذاری بهداشتی جداً خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا کشتار غیرمجاز، مراتب را سریعاً به سامانه تلفنی ۱۵۱۲ گزارش دهند تا اکیپ‌های نظارت سریع دامپزشکی به موضوع رسیدگی کنند.

۹۸۰ مدرسه آماده میزبانی از زائران رضوی است

رضا آسوده، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با مهر، ضمن تشریح اقدامات این اداره‌کل برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر، اظهار کرد: در گام نخست و با رویکرد خدمت‌رسانی به کاروان‌های پیاده، ۲۳۰ آموزشگاه به‌طور کامل در اختیار «جمعیت خدمتگزار زائران پیاده» قرار گرفته است که ظرفیت اسکان دست‌کم ۵۷ هزار نفر را فراهم می‌کند. علاوه بر این، ۲۷۰ مدرسه نیز در اختیار هیئت‌های مذهبی (از شهرستان‌های استان و دیگر نقاط کشور) قرار گرفته است تا در قالب هیئت‌های مشهد یا به‌صورت مستقل به زائران خدمت‌رسانی کنند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی شرایط اضطراری تصریح کرد: برای جلوگیری از هرگونه مشکل در روند اسکان، ۲۰ آموزشگاه نیز به‌عنوان ظرفیت اضطراری در نظر گرفته شده است تا در صورت تکمیل ظرفیت‌های پیش‌بینی شده، مورد استفاده قرار گیرند.

وی همچنین به وضعیت میزبانی در مسیرهای منتهی به مشهد اشاره کرد و گفت: ۳۶۰ آموزشگاه در شهرستان‌ها و جاده‌های منتهی به مشهد مقدس، از جمله شهرهای داورزن، سبزوار، نیشابور، قوچان، چناران، گلبهار، بجستان، گناباد، تربت‌حیدریه و مه‌ولات برای پذیرایی از زائران آماده‌سازی شده است که ظرفیتی بالغ بر ۳۶ هزار نفر دارند.

آماده‌باش ۴ سالن ورزشی در منطقه ۹ مشهد برای اسکان اضطراری زائران

مسلم ابراهیم‌زاده، مدیر روابط عمومی منطقه ۹ مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دغدغه مهم اسکان زائران، اظهار کرد: با توجه به فاصله جغرافیایی منطقه ۹ از بارگاه منور رضوی، اولویت اصلی اسکان با سالن‌ها و مراکز نزدیک به حرم مطهر است.

مدیر روابط عمومی منطقه ۹ مشهد افزود: با این حال، جهت مواجهه با شرایط خاص و اضطراری، ۴ سالن ورزشی بزرگ در سطح منطقه را به طور کامل تجهیز و آماده‌سازی کرده‌ایم.

وی گفت: سالن ورزشی «خاقانی»، سالن ورزشی «شهید صیاد شیرازی»، سالن ورزشی «سرافرازان» و سالن ورزشی «وکیل‌آباد» چهار سالن ورزشی آماده‌باش در سطح منطقه هستند که در صورت نیاز و بروز شرایط اضطراری، بلافاصله در اختیار زائران قرار خواهند گرفت تا هیچ زائری بدون سرپناه نماند.