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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

صفایی بوشهری: تاریخ بوشهر به‌صورت علمی و مستند مورد بررسی قرار گیرد

صفایی بوشهری: تاریخ بوشهر به‌صورت علمی و مستند مورد بررسی قرار گیرد

بوشهر-نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به تاریخ استان گفت: تاریخ بوشهر باید به‌صورت دقیق، علمی و مستند مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در دیدار معاون فرهنگی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی این استان گفت: تاریخ بوشهر پیش از اسلام همچنان دارای ابهامات فراوانی است، اما آنچه از دوره‌های تاریخی این منطقه به دست آمده، نشان‌دهنده پیشینه تمدنی چند هزار ساله بوشهر و تأثیرپذیری آن از تمدن‌های بزرگ منطقه است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی استان بوشهر اظهار کرد: تاریخ بوشهر در دوره پیش از اسلام، اگرچه از نظر منابع مکتوب و شخصیت‌های شناخته‌شده با ابهام‌هایی همراه است، اما آثار و شواهد موجود نشان می‌دهد این منطقه از گذشته‌های بسیار دور محل شکل‌گیری و حضور تمدن‌های مختلف بوده است.

وی افزود: در حدود سه تا چهار هزار سال پیش از میلاد، تمدن ایلام در این منطقه حضور داشته و تمدن بوشهر نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، از تمدن بین‌النهرین تأثیر پذیرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر ادامه داد: در منطقه بین‌النهرین و دامنه‌های زاگرس، جابه‌جایی‌ها و مهاجرت‌هایی صورت گرفته و گروه‌هایی از این جمعیت‌ها در مناطق مختلف از جمله کهگیلویه و بویراحمد، دامنه زاگرس و در نهایت مناطق جنوبی و بوشهر مستقر شده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه بخش‌هایی از تاریخ بوشهر با تاریخ حکومت‌های بزرگ ایران پیوند خورده است، گفت: در دوره هخامنشیان و ساسانیان نیز این منطقه مورد توجه بوده و آثاری از حضور و استقرار پادشاهان این سلسله‌ها در مناطق مختلف استان از جمله سمل و برازجان وجود داشته است.

وی تصریح کرد: نام برخی از پادشاهان هخامنشی و ساسانی در منابع تاریخی آمده است، اما درباره شخصیت‌های بومی و شاخص استان بوشهر در دوره‌های پیش از اسلام و حتی قرون نخستین اسلامی، اطلاعات تاریخی روشن و مدون چندانی در دست نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی ورود اسلام به منطقه پرداخت و گفت: یکی از نکات مهم در تاریخ بوشهر این است که اسلام از مسیر دریا وارد این منطقه شد و مسیر ورود اسلام به بوشهر با مسیرهایی که در بخش‌های مرکزی و غربی ایران طی شد، تفاوت داشت.

وی افزود: اسلام از مسیر مدینه، بحرین و مناطق جنوبی خلیج فارس به بوشهر رسید و ارتباط تاریخی مردم این مناطق با بوشهر بسیار گسترده بوده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به پیوند تاریخی بوشهر با بحرین و مناطق پیرامونی آن اظهار کرد: در دوره‌هایی که بحرین جزئی از قلمرو ایران محسوب می‌شد، بوشهر مرکز این منطقه بود و ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و دینی گسترده‌ای میان بوشهر و مناطق بحرین، احساء و قطیف وجود داشت.

وی ادامه داد: جریان‌های علمی و دینی نیز از این مسیر در بوشهر شکل گرفت و شاگردان و پیروان عالمان دینی، نسل به نسل در این مناطق حضور پیدا کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به خلأ منابع تاریخی درباره برخی دوره‌های گذشته این استان گفت: اگرچه درباره پیشینه بسیار قدیمی بوشهر مطالبی در منابع تاریخی وجود دارد، اما تاریخ روشن و مضبوط شخصیت‌های بومی استان، به‌ویژه در دوره‌های متأخر، بیشتر با مبارزات ضد استعماری مردم این منطقه شناخته می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: تقریباً از حدود قرن دهم هجری قمری، یعنی در دوره مبارزات مردم جنوب با استعمارگران، نام شخصیت‌های بوشهری به شکل برجسته‌تری وارد منابع تاریخی می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم تاریخ استان بوشهر این است که نام بسیاری از شخصیت‌های برجسته این منطقه با مبارزات ضد استعماری و مقابله با سلطه بیگانگان گره خورده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به حضور پرتغالی‌ها در منطقه بیان کرد: در آن دوره، ریشهر و مناطق پیرامونی آن از مراکز مهم منطقه بودند و پس از تصرف ریشهر توسط پرتغالی‌ها، این منطقه برای حدود ۱۱۰ سال تحت سلطه آنان قرار گرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تشریح روند شکل‌گیری بافت تاریخی شهر بوشهر گفت: پس از تصرف ریشهر توسط پرتغالی‌ها، مردم به تدریج از آن منطقه فاصله گرفتند و در نقاط دیگری مستقر شدند و بخش‌هایی از بافت تاریخی بوشهر شکل گرفت.

وی ادامه داد: محله‌هایی مانند دهدشتی، بهبهانی و شیخ سعدون در همین روند شکل گرفتند و به تدریج هویت تاریخی شهر بوشهر توسعه پیدا کرد.

وی با اشاره به وجود حصار و دیوار پیرامون شهر قدیم بوشهر اظهار کرد: شهر بوشهر در گذشته دارای حصار و دیوار بوده و دروازه‌ای نیز برای ورود و خروج شهر وجود داشته است. این ساختار نشان می‌دهد که شهر از نظر دفاعی و امنیتی دارای سازمان و نظم مشخصی بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر افزود: یکی از دروازه‌های قدیمی شهر در محدوده‌ای قرار داشته که امروزه با بخش‌هایی از مرکز شهر بوشهر تطبیق داده می‌شود و در گذشته ورود و خروج مردم از طریق این دروازه انجام می‌شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به پیشینه نام «مسجد فیل» در بوشهر گفت: در گذشته کشتی‌های تجاری که از بوشهر به سمت هند رفت‌وآمد می‌کردند، گاهی فیل نیز با خود حمل می‌کردند و این حیوانات در محدوده‌ای از شهر نگهداری می‌شدند.

وی افزود: در آن منطقه محوطه‌ای وجود داشت که فیل‌ها را برای استراحت و شست‌وشو به آنجا می‌بردند و به همین دلیل این محل به «فیل» معروف شد و بعدها مسجدی در آن منطقه شکل گرفت که نام مسجد فیل بر آن باقی ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: بسیاری از نام‌ها، محله‌ها، بناها و ساختارهای تاریخی بوشهر ریشه در حوادث و سبک زندگی مردم این شهر دارد و شناخت آنها نیازمند توجه جدی به تاریخ شفاهی و اسناد تاریخی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به تاریخ استان بوشهر گفت: تاریخ بوشهر باید به‌صورت دقیق، علمی و مستند مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه بخش مهمی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این استان در حوادث گذشته و به‌ویژه در مقاومت مردم در برابر استعمارگران شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ مضبوط و روشن بوشهر، به‌ویژه از دوره مبارزات ضد استعماری، سرشار از نام شخصیت‌هایی است که در دفاع از هویت، استقلال و سرزمین خود نقش‌آفرینی کرده‌اند و معرفی این شخصیت‌ها می‌تواند به شناخت بهتر هویت تاریخی مردم استان کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: بوشهر تنها یک منطقه جغرافیایی در حاشیه خلیج فارس نیست، بلکه سرزمینی با پیشینه تمدنی، فرهنگی، دینی و تاریخی است که در دوره‌های مختلف، نقش مهمی در تحولات جنوب ایران داشته است.

کد مطلب 6913792

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