۶۰ سارق موتورسیکلت در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای پیشگیرانه و تشدید گشتهای انتظامی در نقاط مختلف شهرستان اصفهان، مأموران پلیس طی ۱۵ روز گذشته موفق شدند ۶۰ نفر از سارقان سابقهدار و غیرسابقهدار در حوزه سرقت موتورسیکلت را شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: در ادامه اقدامات تخصصی مأموران، ۸۰ فقره سرقت موتورسیکلت کشف و پس از طی مراحل قانونی، اموال مسروقه به مالکان آنها بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با سرقت گفت: پلیس با اجرای گشتهای هدفمند، افزایش حضور در نقاط جرمخیز و اقدامات تخصصی، برخورد با سارقان را با جدیت دنبال میکند؛ اما پیشگیری از سرقت بدون مشارکت شهروندان امکانپذیر نیست.
سرهنگ نیکبخت از شهروندان خواست برای افزایش ضریب امنیت موتورسیکلت، به یک قفل اکتفا نکرده و همزمان از دو قفل استاندارد و متفاوت مانند قفل دیسک، زنجیر و قفلهای U شکل استفاده کنند.
وی ادامه داد: موتورسیکلت باید حتیالامکان در پارکینگهای مجاز، مکانهای پرتردد، روشن و مجهز به دوربین مداربسته پارک شود و شهروندان از رها کردن آن در معابر خلوت و تاریک خودداری کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه غفلت چند دقیقهای میتواند فرصت مناسبی برای سارقان ایجاد کند، تصریح کرد: شهروندان هنگام ترک موتورسیکلت از قفل بودن آن اطمینان حاصل کرده و کلید را حتی برای مدت کوتاه روی وسیله نقلیه باقی نگذارند.
وی ابراز کرد: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک یا افرادی که به شکل غیرعادی اطراف موتورسیکلتها پرسه میزنند، موضوع را بدون تأخیر از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند؛ چراکه مشارکت مردم یکی از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی است.
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