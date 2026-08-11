تعجب باشگاه پرسپولیس از ادعای جنجالی بازیکن فصل گذشته استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان پس از قطعی شدن جداییاش از استقلال، از مذاکره با چند باشگاه مطرح داخلی و خارجی خبر داده و در میان صحبتهایش از احتمال گفتوگو با پرسپولیس نیز نام برد که خیلی زود با واکنش مدیران باشگاه پرسپولیس مواجه شد.
پیگیری خبرنگار مهر از باشگاه پرسپولیس نشان داد مدیران این باشگاه از مطرح شدن نام پرسپولیس در میان گزینههای رضاییان متعجب شدهاند چرا که هیچگونه مذاکره یا پیغامی از سوی باشگاه برای جذب این بازیکن انجام نشده است. حتی پیش از این نیز از طریق واسطهای که علاقه رضاییان برای بازگشت به پرسپولیس را به باشگاه منتقل کرده بود، پاسخ روشنی دریافت کرده است؛ پرسپولیس هیچ تصمیمی برای بازگرداندن این بازیکن ندارد.
رضاییان که سابقه دو دوره حضور در پرسپولیس را دارد، پس از جدایی از این تیم در سالهای گذشته مسیر متفاوتی را طی کرد و فصل گذشته نیز پیراهن استقلال تهران را بر تن داشت. موضوعی که در کنار سن بالای ۳۰ سال این بازیکن، از جمله دلایلی است که مدیران پرسپولیس برای عدم تمایل به مذاکره با او در نظر گرفتهاند.
بنابراین موضوع بازگشت رضاییان به پرسپولیس اساساً در برنامه نقلوانتقالاتی این باشگاه قرار ندارد و برخلاف برخی گمانهزنیها، هیچ مذاکرهای میان طرفین برای حضور این مدافع ملی پوش برای سومین بار در جمع سرخ ها شکل نگرفته است. حتی در صورت پیشنهاد رسمی نیز در شرایط فعلی برنامهای برای تغییر این تصمیم وجود ندارد.
پرسپولیس در نقلوانتقالات فصل جدید سیاست مشخصی را دنبال کرده و جذب بازیکنان جوانتر و متناسب با نیازهای فنی مهدی تارتار را در اولویت قرار داده است. از همین رو، رضاییان نه تنها گزینه مدنظر سرخپوشان نیست، بلکه جایی در فهرست فصل آینده این تیم ندارد.
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