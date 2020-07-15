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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۰۶

امیر سیاری:

اماکن نظامی جزء امن‌ترین مکان‌ها از لحاظ رعایت موارد بهداشتی است

اماکن نظامی جزء امن‌ترین مکان‌ها از لحاظ رعایت موارد بهداشتی است

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: اماکن و یگان‌های نظامی جزء امن‌ترین اماکن از لحاظ رعایت موارد بهداشتی بوده‌اند که کمترین آسیب را دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش صبح امروز با حضور در دانشگاه هوایی شهید ستاری از بخش‌های مختلف این دانشگاه بازدید کرد.

امیر سیاری در این بازدید ضمن تأکید بر نظارت و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و درمانی اظهار داشت: اماکن و یگان‌های نظامی جز امن‌ترین اماکن از لحاظ رعایت موارد بهداشتی بوده‌اند که کمترین آسیب را دیده‌اند و امیدواریم در آینده با نظارت دقیق فرماندهان و رعایت کامل کارکنان، روند کنترل بیماری کرونا در این اماکن حفظ شود.

بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه، نمایشگاه علمی نیروی هوایی و همچنین طرح‌ها، پروژه‌ها و دستاوردهای علمی در نمایشگاه جهاد علمی دانشگاه از برنامه‌های معاون هماهنگ کننده ارتش در این بازدید بود.

در این بازدید امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر دریادار سیاری را همراهی می‌کرد.

کد مطلب 4974731
هادی رضایی

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