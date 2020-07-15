به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست هم اندیشی جذب مشارکت‌های مردمی در حوزه قرآن و عترت با حضور معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران معاونین و خیرین کشور در معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

در این جلسه که با هدف جذب مشارکت‌های مردمی در حوزه قرآن و عترت با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه خیرین کشور برگزار شد، فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر و قدردانی از فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه بر لزوم تسریع در فرایند تشکیل مجمع خیرین حوزه قرآن و عترت تاکید کرد و گفت: امکان سنجی و ضرورت تشکیل مجمع خیرین قرآن و عترت می بایست نقشه راه و مبنای فعالیت پیش روی ما باشد چرا که عدم شناخت کافی در این حوزه نمی تواند ما را در پیشبرد اهداف یاری رساند.

وی با اشاره به تصریح و روند شکل‌گیری دفتر مستقل برای این منظور گفت : ضرورت دارد برای این امر مقدس و مهم هر چه سریعتر ساز و کار دفتری مستقل در معاونت قرآن و عترت تشکیل شود و قطعاً معاونت قرآن و عترت از ایجاد و تقویت این دفتر حمایت می کند .

فقهی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های موسسات قرآنی در کشور اشاره کرد و گفت: ما باید هدفمان در این کار توانمندسازی موسسات و متولیان قرآنی در جهت تقویت جریان قرآنی کشور باشد و قطعاً تعریف صحیح از موضوع و الزامات موفقیت در چنین طرح هایی از اولویت های مدنظر در معاونت قرآن و عترت است .

وی لزوم گفتمان‌سازی همراه با تدبیر در این عرصه را امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست و گفت : علاوه بر اعتقاد راسخ و عزم همگانی جهت رشد و توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور، می بایست تبلیغات اثرگذار و خلاقانه صورت پذیرد؛ اما وجود ساختار روشن و هدفمند و استفاده از تجربیات موفق در این عرصه قطعاً نویدبخش افقی روشن از ارتقاء فعالیتهای قرآنی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

اغناء سازی خیرین، نقش ارتباطات چهره به چهره، جلب حمایت‌های مراجع و شخصیت‌های برجسته از دیگر نکاتی بود که معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری مدیرکل دفتر هماهنگی و ارتباطات معاونت قرآن و عترت ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات قبل بر لزوم امکان سنجی دقیق در جذب مشارکت‌های مردمی در حوزه قرآن و عترت تاکید کرد و گفت : بهره گیری از تجربیات موفق موسسات و نهادها و همچنین بررسی و پیگیری نقاط بالقوه جهت تقویت و تحقق موضوع از ضروریات و فعالیت های پیش روی این نشست می باشد.

در این جلسه طیب نیا مدیر عامل بنیاد خیری راهبری آلاء، سردار مرادپور تولیت امامزاده هلال بن علی(ع)، سیدی پژوهشگر بنیاد آلاء، حجت الاسلام والمسلمین خسروی مشاور عالی معاونت قرآن و عترت، سید فخرالدین اسماعیلی مشاور طرح و برنامه، مرتضی خدمتکار مشاور اجرایی، امیر اشراقی معاون هماهنگی و ارتباطات به بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند.