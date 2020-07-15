به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، در بخش پایانی نمایشگاه «سکو ۹۹» آثار نصرت الله مسلمیان، داود شهیدی، واهیک هارتونیان، آرمان یعقوب پور، پژمان رحیمی زاده، علیرضا آدم بکان، امیر راد، زروان روحبخشان، عیسی جباری، شیما خشخاشی، تکتم میرباقری، بارائه رئیسی، نرگس سلیمان زاده، رضا بابک و دیگر هنرمندان عضو مؤسسه سکو به نمایش در می‌آید.

در توضیح نمایشگاه «سکو ۹۹» آمده است: این نمایشگاه در سه بخش برگزار خواهد شد که در مجموع آنها ۱۳۴ اثر از ۷۷ هنرمند به نمایش در آمده است؛ پیش از این دو بخش ابتدایی این نمایشگاه در تیرماه سال جاری برپا شده است.

نرگس سلیمان زاده، مدیر مؤسسه هنری سکو نیز درباره نمایشگاه گفت: در آئین افتتاحیه این نمایشگاه، کتابی هوشمند حاوی آثار نمایشگاه سکو ۹۹ رونمایی خواهد شد، که در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. همچنین این کتاب در فروشگاه بین المللی آمازون نیز برای خرید در دسترس علاقمندان خواهد بود. اولین کتاب هوشمند نمایشگاه گروهی «سکو ۹۹» با امکان بازدید آثار در بخش آنلاین و نظردهی مخاطبان به طور نامحدود منتشر خواهد شد.

همچنین همزمان با ارائه آثار هنری این نمایشگاه در گالری شکوه برای بازدیدکنندگان ایرانی، آثار این نمایشگاه به صورت آنلاین در نمایشگاه بین المللی بیافرین برای بازدیدکنندگان از سراسر جهان با امکان خرید آثار هنری، فراهم شده است که در دو بخش پیشین نیز استقبال خوبی نسبت به آنها به عمل آمده و در کشورهای کانادا و انگلیس آثاری به فروش رسیده است.

علاوه بر این بازدیدکنندگان آنلاین و حضوری این نمایشگاه، امکان ثبت نظر خود درباره نمایشگاه و اثار هنری ان را از طریق کد QR روی موبایل خود دارند و برای اولین بار در ایران می‌توانند اخبار روزانه یک نمایشگاه هنری را با ثبت کردن نام و ایمیل خود دریافت کنند.

با افتتاحیه نمایشگاه «سکو ۹۹» نسخه آنلاین این نمایشگاه در پلتفرم ویژن ۳۶۰ ایرانشهر به نمایش درآمده و آثار به طور ثابت در این پلتفرم موجود خواهد بود.

بخش سوم این نمایشگاه از روز جمعه ۲۷ تیر تا ۷ مردادماه، ساعت ۱۶ الی ۲۰ در گالری شکوه به نشانی تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، پلاک ۱۹ برگزار می‌شود.