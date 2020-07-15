ماده واحده «سند ملی مد و لباس» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده واحده «سند ملی مد و لباس» که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس این ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتخانههای صمت، اقتصاد و دارایی سند ملی مد و لباس را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.
اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.
متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی مد و لباس به شرح ذیل است:
(جلسه ۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
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