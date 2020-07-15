به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب سهل‌آبادی در مراسم تقدیر از صنعتگران استان سمنان که ظهر چهارشنبه در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه رفع موانع تولید می‌تواند سبب تسهیلگری در تولید شود، بیان کرد: این تفکر نباید وجود داشته باشد که تنها وزارت صمت وظیفه و رسالت در قبال جهش تولید دارد.

وی بابیان اینکه شعار سال نیازمند یک خرد جمعی و عزم جدی است، تأکید کرد: تولیدگران امروز از نحوه برخورد مسئولان راضی هستند اما نیاز به یک هماهنگی و خرد جمعی هستیم مثل آن چیزی که در ایام شیوع ویروس کویید ۱۹ و بیماری کرونا بودیم.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران بابیان اینکه جهش تولید صرفاً مخصوص وزارت صمت نیست بلکه مجموعه‌ای از عوامل در ارتقای آن دخیل هستند، ابراز کرد: امروز یکی از مشکلات واحدهای تولیدی مقوله بدهی‌های بانکی است و در این راستا باید گفت متأسفانه رفتار بانک‌ها در قبال صنعتگران بدهکار اصلاً برخورد مناسبی نیست.

سهل‌آبادی ضمن بیان اینکه همکاران ما در بخش صنعت در خصوص بدهی به بانک‌ها دچار مشکلات فراوانی هستند، تأکید کرد: صنعتگران سعی کردند تا در ایام کرونا که حتی نماز جمعه بسته بود با تمام توان کارکرده و با رعایت موازین بهداشتی تولید را تعطیل نکنند حتی کمترین میزان بیکاری را در بخش صنعت در آن ایام شاهد بودیم اما از سوی دیگر هم انتظار است تا مسئولان درازای این اقدامات، از صنعت دست‌گیری کنند.

وی بابیان اینکه دولت زمانی اعلام کرد که کارگران مرخصی یا درگیر کرونا مشمول بیمه بیکاری شوند اما کدام تولیدکننده در استان سمنان می‌تواند بگوید که کارگری را معرفی کرده و در فهرست مستمری بیمه بیکاری قرارگرفته است؟ علی‌رغم این امر حتی برای کارگران مشکلاتی هم پدید آمد که فاصله افتادن بین بیمه‌هایشان یکی از این مشکلات بود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران دومین مانع بر سر راه تولید را تأمین اجتماعی دانست و تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید در این ایام به کمک ما بیاید تا اگر کارخانه‌ای نتوانست دیونش را به این سازمان بپردازد مشمول جریمه و بهره نشود نه اینکه مقدار قابل‌توجهی را بابت جریمه پرداخت کند آن‌هم در ایامی که کرونا باعث کاهش تولیدشده است.

سهل‌آبادی بابیان اینکه صنعتگران اگر بازهم به دنبال توسعه هستند، مانند ایثارگران محسوب می‌شوند. اگر می‌بینید صنعتگری دنبال تأسیس یا توسعه کارخانه‌اش است دلیل آن پول فراوان نیست، تأکید کرد: باید به کمک صنعتگران آمد تا مشکلاتشان را حداقل کاهش دهد ما از استانداران استان‌های مختلف به‌خصوص سمنان می‌خواهیم تا مشکلات را به گوش مسئولان عالی‌رتبه برسانند تا شاهد عزم جدی و اراده بزرگی برای رفع مشکلات صنعت باشیم.