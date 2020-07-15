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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۲۳

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سمنان:

کمبود موقوفات حوزه بهداشت و درمان در استان سمنان مشهود است

کمبود موقوفات حوزه بهداشت و درمان در استان سمنان مشهود است

سمنان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه سمنان با بیان اینکه کمبود موقوفات حوزه درمان و بهداشت در استان مشهود است، گفت: واقفان نیک اندیش به حوزه بهداشت و درمان نیز ورود جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی با موضوع مقابله با کرونا که به صورت ویدئوکنفرانسی در اداره کل اوقاف سمنان برگزار شد، با بیان اینکه ۶۷ موقوفه استان در خدمت بهداشت و سلامت است، ابراز کرد: از آنجا که وقف همواره یکی از پشتوانه‌های اصلی جامعه در حوزه‌های مختلف بوده، نیاز است که واقفان به حوزه بهداشت و درمان ورود جدی‌تری داشته باشند.

وی افزود: چهار بیمارستان و درمانگاه وقفی در استان سمنان وجود دارد و یک بیمارستان در زمین وقفی احداث شده است اما جامعه نیاز بیشتری در حوزه بهداشت و درمان دارد از این رو واقفان باید به حوزه بهداشت و سلامت و همچنین درمان ورود کنند زیرا موقوفات حوزه درمانی در بین موقوفات استان سمنان به‌شدت احساس می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سمنان با بیان اینکه ۳۲ واحد بهداشتی، درمانگاه و حتی خانه بهداشت روستایی در زمین‌های موقوفه احداث‌شده و یا مستأجر موقوفه هستند که از قبل پرداخت‌های آن، هزینه‌های وقف تأمین می‌شود، ابراز کرد: یاری رسانی به شبکه بهداشت و درمان از سوی موقوفات حوزه سلامت، بهداشت و درمان آثار و برکت عمومی خواهد داشت و به نهادهای درمانی نیز کمک شایانی می‌کند.

تدینی با بیان اینکه مشاوران خوبی در استان برای نیات واقفان وجود دارد که باید اهمیت وقف بهداشت و درمان را برای مردم تبیین کنند، تاکید کرد: ایجاد موقوفات با نیاز روز یکی از مهمترین منابعی است که می‌تواند یاری‌گر مردم در حوزه‌های مختلف به خصوص درمان باشد.

کد مطلب 4974968

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