لبنان به دنبال واردات سوخت از کویت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عباس ابراهیم اعلام کرد که لبنان قصد دارد برای واردات سوخت با مقامهای کویتی مذاکره کند.
وی در مصاحبهای با روزنامه کویتی الرای گفت: این هفته در جریان سفری به کویت با مقامهای این کشور در این باره که میتواند به رفع بحران لبنان کمک کند، گفتوگو کرده است.
رئیس امنیت داخلی لبنان اعلام کرد: میخواهیم ۱۰۰ درصد نیازهای خود را از کویت خریداری کنیم، بدون اینکه نمایندگان یا شرکتهایی به دنبال کسب سود باشند. این یک موضوع کاملاً تجاری است و امیدوارم هیچ مانعی برای آن پیش نیاید.
ابراهیم گفت: این درخواست برای حاکم کویت مطرح خواهد شد.
مقامهای کویتی در این باره هیچ اظهارنظری نکردند.
رئیس امنیت ملی لبنان از اظهارنظر درباره کمکهای دیگری که ممکن است لبنان به دنبال آن باشد خودداری کرد.
کویت به دنبال تقویت منابع مالی خود در خلال قیمتهای پایین نفت و بیماری همهگیر کرونا و نیز تخلیه سریع صندوق ذخایر عمومی خود برای رفع کسری بودجه است.
القبس، یکی دیگر از روزنامههای برجسته کویت، به نقل از برخی منابع اظهار کرد اکنون برای کویت دشوار خواهد بود که از طریق سپرده بانک مرکزی از لبنان حمایت کند.
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