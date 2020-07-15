به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مت هنکاک» (Matt Hancock) وزیر بهداشت انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی ادعای رئیسجمهور آمریکا در خصوص نقش وی در انصراف لندن از عقد قرارداد با شرکت چینی «هوآوی» را تکذیب کرد.
وزیر بهداشت انگلیس در این ارتباط گفت: همه ما دونالد ترامپ را میشناسیم، اینطور نیست؟
وی در این باره ادامه داد: همه میتوانند ادعا کنند در این تصمیم دخیل بوده اند؛ اما این تصمیم بر اساس ارزیابی فنی مرکز امنیت ملی سایبری گرفته شد که چگونه میتوانیم بهترین کیفیت سیستمهای ۵G (نسل پنجم اینترنت) را در آینده داشته باشیم.
این در حالیست که ترامپ پیشتر ادعا کرده بود که در تصمیم نخستوزیر انگلیس برای لغو مشارکت شرکت هوآوی در پروژههای زیرساخت نسل پنجم تلفن همراه در این کشور نقش داشته است.
نظر شما