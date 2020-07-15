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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۲۹

یاهونیوز:

ترامپ آزادی بیشتری به «سیا» برای حملات سایبری به ایران داده است

ترامپ آزادی بیشتری به «سیا» برای حملات سایبری به ایران داده است

یک رسانه غربی فاش کرد که ترامپ آزادی بیشتری به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای حملات سایبری علیه ایران داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یاهونیوز» امروز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی فاش کرد که ترامپ با صدور دستوری به سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» اختیارات گسترده ای را برای انجام عملیات‌های سایبری علیه چند کشور از جمله ایران داده و این نهاد نیز به این اقدام مبادرت ورزیده است.

براساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکائی مطلع از این موضوع اعلام کردند که مجوز ترامپ به سازمان سیا به این نهاد اجازه می دهد تا بدون نیاز به دریافت اجازه از کاخ سفید عملیات‌های سایبری مخفیانه ای را به انجام برساند.

آنطور که این گزارش فاش کرده است، این مجوز مخفیانه با رفع برخی محدودیت‌های موجود، به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا آزادی عمل بیشتری برای انجام عملیات‌های مخفیانه سایبری هم از لحاظ نوع عملیات ها و هم از لحاظ اهداف آن عملیات‌ها اعطا کرده است.

گزارش «یاهونیوز» به نقل از مقامات آمریکائی مطلع در این خصوص می افزاید: یافته ها نشان می دهند سازمان سیا با اختیارات بیشتری می تواند عملیات های سایبری مخفیانه خود را به انجام رسانده و دیگر نیازی به اخذ مجوز از کاخ سفید ندارد.

کد مطلب 4975221

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
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      حملات سایبری در حقوق بین‌الملل با عنوان تروریسم سایبری شناخته شده و اگر از سوی دولتی حمایت و اجرا شود میتواند در چهارچوب تروریسم دولتی قرار گیرد. چگونه با آمریکا یا همان غرب اینطور دشمنی میکند تعامل کنیم؟
    • علی IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
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      سازمان ها، دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و بنادر و نیروگاهها از ترافیک بین المللی استفاده نکنند و شبکه اینترنت داخلی راه اندازی کنیم برای این مراکز تا بدون نیاز به اینترنت یا ترافیک جهانی بهم متصل شوند
    • علی IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
      1 0
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      اطلاعات مهم با ساخت سرور های داخلی و بومی درون کشور ذخیره شوند و مراکز مهم و هدف به اینترنت و ترافیک جهانی وصل نشوند و با ایجاد اینترنت و ترافیک داخلی یا ملی به یکدیگر متصل شوند تا از حمله خارجی مصون شون

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