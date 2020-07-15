ترامپ آزادی بیشتری به «سیا» برای حملات سایبری به ایران داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «یاهونیوز» امروز چهارشنبه در گزارشی اختصاصی فاش کرد که ترامپ با صدور دستوری به سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» اختیارات گسترده ای را برای انجام عملیات‌های سایبری علیه چند کشور از جمله ایران داده و این نهاد نیز به این اقدام مبادرت ورزیده است.

براساس اعلام این رسانه، مقامات آمریکائی مطلع از این موضوع اعلام کردند که مجوز ترامپ به سازمان سیا به این نهاد اجازه می دهد تا بدون نیاز به دریافت اجازه از کاخ سفید عملیات‌های سایبری مخفیانه ای را به انجام برساند.

آنطور که این گزارش فاش کرده است، این مجوز مخفیانه با رفع برخی محدودیت‌های موجود، به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا آزادی عمل بیشتری برای انجام عملیات‌های مخفیانه سایبری هم از لحاظ نوع عملیات ها و هم از لحاظ اهداف آن عملیات‌ها اعطا کرده است.

گزارش «یاهونیوز» به نقل از مقامات آمریکائی مطلع در این خصوص می افزاید: یافته ها نشان می دهند سازمان سیا با اختیارات بیشتری می تواند عملیات های سایبری مخفیانه خود را به انجام رسانده و دیگر نیازی به اخذ مجوز از کاخ سفید ندارد.