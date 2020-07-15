به گزارش خبرگزاری مهر، حجتاله صیدی، از مسئولان ارشد نظام بانکی در حاشیه جلسه بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا که با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا، عملکرد بانکها و وضعیت ثبتنام متقاضیان در سامانه کارآ مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: بانکها عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا داشتند ولی با توجه به اینکه هنوز بخش مهمی از مشاغل آسیبدیده نتوانستهاند از این تسهیلات بهرهمند شوند، مقرر شد با هماهنگی بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، موانع اجرایی برطرف و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.
محمد بیگدلی، مقام مسئول در نظام بانکی نیز در حاشیه نشست مدیران عامل بانکها با معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات گفت: شبکه گسترده شعب بانک در سراسر کشور همچون گذشته آماده خدمترسانی به مشاغل و واحدهای تولیدی کشور است. بدین منظور تسریع در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا در اولویت کار تمامی واحدهای بانک قرار گرفته است.
وی با اشاره به مسئولیتپذیری تکتک کارکنان شبکه بانکی کشور در دوران شیوع کرونا ویروس گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور پا به پای اعضای کادر درمانی و بیمارستانی کشور، از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا، در کنار مردم بودند و از هیچ کوششی برای خدمترسانی به مردم و اقتصاد کشور دریغ نکردند.
رضا دولت آبادی، از دیگر مسئولان نظام بانکی نیز در پایان این نشست با اشاره به آمار بالای درگذشتگان در بین کارکنان شبکه بانکی گفت: همان طور که تأخیر کادر درمان در رسیدگی به بیماران مبتلا به کروناویروس باعث وارد آمدن لطمههای جبرانناپذیر به بیمار میشود، از همکارانم میخواهم که حل مشکل مشاغل آسیب دیده از این بیماری را به تأخیر نیاندازند و پرداخت تسهیلات این بخش را در اولویت کاری خود قرار دهند.
دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاشهای کادر درمانی کشور و رعایت اصول مراقبتی و بهداشتی توسط مردم، آسیبهای این ویروس کاهش یافته و از کشور رخت بربندد.
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