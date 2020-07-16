خوانسار پتانسیل خوبی در تولید عسل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسلم زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه الگوی توسعه مناطق و برنامه‌ریزی استان اصفهان منطقه ۶ که با حضور فرمانداران غرب استان در خوانسار برگزار شد، اظهار داشت: اعتقاد دارم وقتی می‌توانیم موفق باشیم و برنامه‌ریزی خوبی را دست پیدا کردیم که استانی فکر کنیم تا حلاوت و شیرینی آن به شهرستان برسد.

وی ادامه داد: اگر فرمانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگرش استانی و با برنامه اقدام کنند شاهد توسعه پایدار نظام و کشور و به تبع شهرستان خواهیم بود.

فرماندار خوانسار گفت: شهرستان خوانسار از یک بخش مرکزی و سه دهستان مرکزی تشکیل شده و در سرشماری سال ۹۵ جمعیت شهر خوانسار حدود ۲۲ هزار نفر و جمعیت ساکن در روستاهای آن بیش از ۱۱ هزار بوده است.

وی با بیان اینکه خوانسار در حوزه کشاورزی پتانسیل خوبی در تولید عسل دارد، گفت: خوانسار با وجود کوهستانی بودن و داشتن چشمه‌های فراوان اما در برخی سال‌ها با کمبود آب مواجه بوده است که در خصوص آب در سطح ملی و استانی برنامه باید تدوین شود.

مسلم‌زاده در خصوص گردشگری تأکید کرد: با درک مناسب از گردشگری می‌توانیم رنگ و بو و عرصه‌هایی را برای آن تعریف کنیم چون هر شهرستانی به فراخور حوزه اقلیمی و ابنیه تاریخی و غیره پتانسیلی دارد، برای شهرستان خوانسار گردشگری سلامت دیده شده تا بتوانیم با این پتانسیل‌ها و مراکز علمی و ورزشی عرصه‌هایی را تعریف کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از زیرساخت‌های شهرستان در بخش راه‌ها کمربندی خوانسار به سمت گلپایگان و تونل خوانسار- بوئین میاندشت است که با بهره‌مندی از کمک استان به اتمام خواهد رسید تا این طرح‌های ماندگار و اثرگذار به یادگار بماند.