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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲:۰۱

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد:

۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در بروجرد جذب شد

۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در بروجرد جذب شد

بروجرد- رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد گفت: در حوزه اشتغال روستایی ۳۲ میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی گیوه کی شامگاه چهارشنبه در جلسه رفع موانع سرمایه گذاری در محل فرمانداری بروجرد، اظهار داشت: در حوزه اشتغال روستایی ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرستان بروجرد اختصاص یافته که از این میزان ۳۲ میلیارد تومان جذب شده است.

وی تصریح کرد: البته در حوزه تسهیلات کشاورزی و تبدیلی که در استان لرستان جذب شده هیچ مبلغی به بروجرد اختصاص پیدا نکرده است و این جای سوال دارد که چرا شهرستان بروجرد از این تسهیلات بی بهره مانده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد ادامه داد: تا کنون بیش از ۸۰۰ پرونده در زمینه دریافت تسهیلات کرونا به بانک‌ها تحویل داده شده است.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در این جلسه گفت: هر فرد سرمایه گذاری با سختی کار می‌کند و مهم اشتغالی است که ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذار برای رونق تولید باید تلاش کند و مسئولان نیز می‌بایست زمینه لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کنند تا به رونق اقتصادی شهر کمک شود.

کد مطلب 4975309

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