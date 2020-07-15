۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در بروجرد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی گیوه کی شامگاه چهارشنبه در جلسه رفع موانع سرمایه گذاری در محل فرمانداری بروجرد، اظهار داشت: در حوزه اشتغال روستایی ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به شهرستان بروجرد اختصاص یافته که از این میزان ۳۲ میلیارد تومان جذب شده است.

وی تصریح کرد: البته در حوزه تسهیلات کشاورزی و تبدیلی که در استان لرستان جذب شده هیچ مبلغی به بروجرد اختصاص پیدا نکرده است و این جای سوال دارد که چرا شهرستان بروجرد از این تسهیلات بی بهره مانده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد ادامه داد: تا کنون بیش از ۸۰۰ پرونده در زمینه دریافت تسهیلات کرونا به بانک‌ها تحویل داده شده است.

عبدالرحیم رحیمی فرماندار بروجرد نیز در این جلسه گفت: هر فرد سرمایه گذاری با سختی کار می‌کند و مهم اشتغالی است که ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذار برای رونق تولید باید تلاش کند و مسئولان نیز می‌بایست زمینه لازم را برای سرمایه گذاران فراهم کنند تا به رونق اقتصادی شهر کمک شود.