وزیر امورخارجه آمریکا به انگلیس و دانمارک سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا قرار است به زودی به انگلیس و دانمارک سفر کند.

گفته شده سفر پمپئو از ۲۰ تا ۲۲ جولای به لندن و کپنهاگ خواهد بود.

گفتگو درباره برنامه‌های مقابله با کرونا، موضوعات مرتبط با چین و هنگ‌کنگ و توافق تجارت آزاد میان انگلیس و آمریکا از جمله محورهای دیدار مقامات واشنگتن و لندن خواهد بود.

همچنین دیدار با «مت فردریکسن»، نخست وزیر دانمارک و دیگر مقامات این کشور از دیگر برنامه‌های سفر پمپئو به اروپا اعلام شده است.

روابط آمریکا و اتحادیه اروپا در دوران ترامپ یکی از پرچالش‌ترین مقاطع خود را سپری می‌کند و مقامات دولت ترامپ تا کنون بارها علیه اتحادیه اروپا موضع گیری کرده‌اند.

دولت ترامپ همچنین حامی اصلی دولت انگلیس در جریان خروج از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و مقامات آمریکایی بارها دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا را تشویق به خروج از اتحادیه اروپا کرده‌اند.