به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبتنام کسبوکارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در سامانه کارا، تا ۵ مردادماه تمدید شد.
در این جلسه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور و رئیس کارگروه، با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا، بر تسریع اعطای تسهیلات از سوی بانکها تاکید کرد و آن را مسئولیت اجتماعی و ملی بانکها در حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خواند.
بر اساس این خبر، متقاضیان برای دریافت تسهیلات باید به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
کارگروه همچنین بر اساس درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب کرد که تمام کالاها و تجهیزات اهدایی از سایر کشورها به ایران جهت مقابله با ویروس کرونا، باید به فوریت ترخیص شوند و از پرداخت هر گونه عوارض گمرکی و هزینههای انبارداری، معاف هستند.
بیستویکمین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، با حضور نهاوندیان، کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانکها، نمایندگان وزارتخانهها و اعضای کارگروه برگزار شد.
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