واحد نخست گازی نیروگاه قشم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد نخست گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم و پروژه افزایش ۱۱۵ مگا واتی توان تولید برق نیروگاه بندرعباس پیش از ظهر پنجشنبه از طریق ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با دو واحد گازی ۱۷۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی جمعاً به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات با سرمایهگذاری شرکت برق و انرژی غدیر و گروه مپنا در دستور کار قرار گرفت. راندمان بخش گاز نیروگاه را ۳۳ درصد و راندمان سیکل ترکیبی مجموعه را ۴۹.۲ درصد است.
در حال حاضر پیک مصرف برق جزیره قشم حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ مگاوات است که با راهاندازی نیروگاه قشم این نیاز کاملاً توسط واحدهای داخل جزیره تامین می شود.
واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار نیروگاه قشم تا آذرماه سال ۱۴۰۰ وارد مدار خواهد شد، گفت: حدود ۵۰۰ نفر در زمان احداث و یکصد نفر نیز در زمان بهرهبرداری این نیروگاه مشغول به کار خواهند بود.
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم در قالب برنامه پنجم توسعه به اجرا در آمده است، تا پیش از این ظرفیت واحدهای تولید برق جزیره قشم کمتر از انرژی مورد نیاز منطقه بوده و جزیره به لحاظ مصرف انرژی الکتریکی به سرزمین اصلی وابسته بوده است.
استان هرمزگان و جزیره قشم به لحاظ صنعتی و تجارت بینالملل نقش مهمی در توسعه کشور ایفا میکنند و تامین برق پایدار این مناطق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدین منظور با اجرا و احداث این نیروگاه نه تنها نیاز الکتریکی جزیره توسط واحدهای مستقر در منطقه قشم به طور کامل برطرف خواهد شد بلکه بخشی از تولید برق این جزیره به سرزمین اصلی نیز انتقال پیدا خواهد کرد.
افزایش ۱۱۵ مگاواتی توان تولید برق نیروگاه بندرعباس
مدیرکل بهسازی نیروگاهها و محیط زیست شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران پروژه افزایش ۱۱۵ مگاواتی توان تولید برق نیروگاه بندرعباس با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال توسط رئیسجمهور افتتاح شد.
علی اصغرعبدلی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه واحدهای بخار نیروگاهی حدود ۱۹ درصد ظرفیت تولید برق کشور را به خود اختصاص دادهاند، عنوان کرد: در حال حاضر عمر متوسط واحدهای بخار کشور بیش از ۳۰ سال است و برخی از واحدها همانند نیروگاه بندرعباس قدمتی ۴۰ ساله دارند.
مدیرکل بهسازی نیروگاهها و محیط زیست شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: با افزایش عمر و مدت زمان بهرهبرداری نیروگاهها، توان تولیدی و راندمان آنها کاهش پیدا میکند که برای بازگشت به شرایط اولیه این واحدها طرحهای بهینهسازی واحدها در دستور کار قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: اجرای طرحهای رفع محدویتهای تولید علاوه بر رشد راندمان نیروگاه بندرعباس موجب افزایش پایداری و کاهش نرخ خروج اضطراری واحدها خواهد شد. همچنین پیادهسازی این برنامه افزایش میزان تولید سالانه نیروگاه، افزایش عمر واحدها و کاهش آلایندهای زیستمحیطی را نیز در پی خواهد داشت.
عبدلی با اشاره به افزایش ۱۱۵ مگاواتی توان تولید نیروگاه بندرعباس با اجرای طرحهای رفع محدویت تولید، گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۴۸۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است که این رقم کمتر از هفت درصد هزینه سرمایهگذاری مورد نیاز برای احداث واحد بخار جدید است.
مدیرکل بهسازی نیروگاهها و محیط زیست شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به عمر ۴۰ ساله واحدهای بخار نیروگاه بندرعباس، گفت: با اجرای پروژههای رفع محدودیت تولید تا حدود هزار مگاوات امکان افزایش توان نیروگاههای کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش توان تولید نیروگاه بندرعباس، گفت: در این نیروگاه از آب دریا برای سیستم خنک کن استفاده شده که این امر موجب شکل گیری رسوب روی سیستم یاد شده میشود. بدین منظور در راستای اجرای طرحهای رفع محدودیت تولید، برای شستوشوی سیستم خنک کن نیروگاه روش جدیدی با استفاده از مواد نانو در دستور کار قرار گرفته است.
عبدلی تاکید کرد: بویلرها از قطعات حساس نیروگاهها است که وظیفه تولید بخار را بر عهده دارد؛ در جریان اجرای این طرح بازسازی این قطعات منجر به افزایش تولید واحد بخار شده است.
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