به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آیسور ارمنستان، درگیری‌های نظامی ایروان در مرز با جمهوری آذربایجان امروز پنجشنبه بار دیگر ازسرگرفته شده است.

خبرگزاری آیسور ارمنستان در این خصوص به نقل از «آرتسرون هووهاسینیان» (نماینده وزارت دفاع ارمنستان) اعلام کرد: نیروهای مسلح ما دشمن را ساکت کرده‌اند. ارمنستان در این درگیری متحمل تلفاتی نشده است.

این در حالی است که هر دو کشور همسایه، دیگری را به شروع این اقدامات نظامی متهم می کنند.

رسانه ها روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه سال جاری از وقوع درگیری مسلحانه در مرز میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با ۲ کشته خبر دادند.

مناقشه قره باغ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۸۸ آغاز شد. قره‌باغ، منطقه‌ای در همسایگی ایران در ناحیه شمالی واقع شده و ریشه اختلاف ایروان و باکو بر سر مسئله ارضی است.

اگرچه میانجیگری های روسیه در پنجم آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی میلادی به درگیری خونبار نظامیان دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره باغ خاتمه داد؛ اما هر دو کشور در این باره ادعاهایی را مطرح می کنند.