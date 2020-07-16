به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با اشاره به اقدامات ارزندهای که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای سازندگی در اقصی نقاط کشور انجام داده است، اظهار داشت: امروز علاوه بر اینکه شاهد پیشرفتهای گسترده کشور در حوزه نظامی و دفاعی هستیم، در حوزه سازندگی نیز اتفاقات ارزندهای افتاده که مرهون تلاش جوانان ما در سپاه پاسداران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید، بهره مندی از نیروهای توانمند است، افزود: نیرو پروری باید در دستور کار همه بخشهای جامعه به ویژه آموزش و پرورش قرار گیرد اما به این نکته هم باید توجه کرد که در تربیت نیروها، به هیچ عنوان سبک سطحینگری فعلی سیستم آموزشی کشور کارگشا نیست.
ناصری با بیان اینکه دشمن به صورت گسترده به دنبال جذب جوانان توانمند ایران است، عنوان کرد: استکبار برای این موضوع راهکارهای متعددی در نظر گرفته و جذابیتهای زیادی به وجود آورده که ما هم باید با استفاده از همین روشها، زمینه جذب جوانان و جلوگیری از دزدیده شدن نخبگان کشور توسط دشمن را بگیریم.
امام جمعه یزد بیان کرد: در بازدیدهایی که از صنایع و کارخانهها داشتیم، متأسفانه میدیدیم که مهندسان و کارگران به سطح خودباوری لازم نرسیدهاند و باور نکرده اند که میتوانند خودشان هم دستگاههایی که میسازند را تعمیر کنند به همین دلیل برخی مواقع برای تعمیر یک دستگاهها، ماهها منتظر تأمین قطعه از خارج کشور میشوند.
ناصری تصریح کرد: تا زمانی که به صورت اساسی کار نکنیم و بنیان تجهیزات و ماشین آلات را بومی نکنیم و به سمت تأمین مواد اولیه صنایع در داخل کشور نرویم، نمیتوانیم به صورت کامل جهش تولید را محقق کنیم.
وی تاکید کرد: در صورتی که تلاش کنیم میتوانیم با تربیت و تقویت نخبگان ظرف مدت دو تا سه سال بسیاری از مواردی که امروز به کشور وارد میکنیم را به صورت کاملاً بومی تولید کنیم.
امام جمعه یزد ادامه داد: یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این مسیر وجود دارد این است که متأسفانه بسیاری از مسئولان، مدیران و حتی کارخانهداران ما اهل ریسک نیستند و به قدرت جوانان و نخبگان خودمان تکیه نمیکنند.
وی تاکید کرد: باید به جوانان خوش فکر و ایده پرداز میدان داد و ایدههای آنها را باور کرد و شرایط اجرا را برای آنها فراهم کرد تا بتوانیم از این مسیر به استقلال کامل برسیم.
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