به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی، با اشاره به حساسیتهای کلانشهر تهران، گفت: محدودیتهای جدید به صورت منطقهای تنظیم شده و از شنبه هرگونه برگزاری اجتماعات مانند تالارها و مجالس ممنوع خواهد بود.
وی افزود: ادارات دولتی با دو سوم کارکنان خود فعالیت میکنند.
فرهادی، همچنین به لغو بازیهای پر برخورد ورزشی اشاره کرد و گفت: ورزشهایی که دو طرف با یکدیگر برخورد دارند، لغو و مسابقات آنها برگزار نخواهد شد.
وی ادامه داد: فعالیت استخرهای سرپوشیده و باشگاههای ورزشی نیز ممنوع میشود و در ورزشهای تیمی تنها لیگ برتر به واسطه حساسیت خاص خود مجبور به برگزاری مسابقات با رعایت پروتکلهای بهداشتی هستند.
فرهادی در خصوص فعالیت باشگاههای بدنسازی، گفت: فعالیت این باشگاهها منوط به تایید متولی ورزشی مربوط به خود در وزارت ورزش است. یعنی باید تایید شود باشگاه مربوطه شرایط تهویه و انجام تمرینات انفرادی را دارد و فاصلهگذاری اجتماعی در آن رعایت میشود.
وی درباره سایر محدودیتهای اعمال شده، تصریح کرد: برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایشها مدارس شبانهروزی، کافهها، قهوهخانهها، چایخانهها به ویژه با عرضه مواد دخانی، باغ وحش و شهربازی، مراکز تفریحی آبی و استخرهای سرپوشیده، باشگاههای ورزشی سالنی از شنبه در تهران تعطیل هستند.
فرهادی در رابطه با نحوه نظارت بر مراکز، گفت: در این مورد هفته گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا حکایت از این دارد که تمامی دستگاهها و سازمانهای درگیر موظف به نظارت در حوزههای خود هستند. به طور مشخص در تهران اتاق اصناف مسئول نظارت اولیه است. همچنین برای باشگاههای ورزشی وزارت ورزش، برای مترو و اتوبوسها شهرداری تهران مسئول است و نظارت عالی با وزارت بهداشت است. دانشگاههای علوم پزشکی نیز گزارشات خود از مناطق تحت پوشش را باید به ستاد ملی کرونا گزارش دهند.
وی درباره ادامه اجرا یا توقف در اجرای سنجش سلامت در پایه پیشدبستانی کودکان، افزود: فکر میکنم آموزش و پرورش غربالگری این کودکان را مانند آزمون سمپاد لغو کرده است.
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