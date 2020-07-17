به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور دینی تونس اعلام کرد که فعالیتهای آموزشی مساجد اعم از آموزش دروس دینی و قرائت قرآن در مساجد به مدت نهایتاً ۲۰ دقیقه در هر جلسه از سر گرفته میشود.
همچنین رعایت فاصله اجتماعی، پوشیدن ماسک و به همراه آوردن قرآن شخصی برای هر کدام از شرکتکنندگان در این جلسات از جمله اصول است.
بر اساس ابلاغیه وزارت امور دینی تونس، دستورالعملهایی هم برای استفاده از سیستم سرمایشی با رعایت شرایط خاص اعلام شده است.
استفاده از وضوخانههای مساجد در موارد استثنایی و ضروری با شروط خاص از جمله وجود مواد شوینده، تهویه محیط و ضدعفونی محیط امکانپذیر است.
مساجد تونس پس از سهماه تعطیلی از روز چهارشنبه، ۱۳ خردادماه بازگشایی شدند. نمازگزاران باید به دستورالعملهای وزارت امور دینی کشور از جمله استفاده از سجادههای شخصی و زدن ماسک پایبند باشند.
این در حالی است که وضوخانهها و سرویسهای بهداشتی در مساجد همچنان بسته هستند و مکان قرارگرفتن هر نمازگزار نیز با علامتهای ویژه و با هدف حفظ فاصلهگذاری اجتماعی مشخص شده است.
فعالیتهای دینی مساجد از جمله آموزش دروس قرآن در تونس با رعایت دستورالعملهای تعیین شده از سوی دولت این کشور از سر گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور دینی تونس اعلام کرد که فعالیتهای آموزشی مساجد اعم از آموزش دروس دینی و قرائت قرآن در مساجد به مدت نهایتاً ۲۰ دقیقه در هر جلسه از سر گرفته میشود.
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