به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان ضامن سلامت تصویب قوانین بر اساس موازین اسلام و قانون اساسی و نظارت کارآمد و حسن اجرای انتخابات است.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان تا کنون کارنامه بسیار موفقی از خود به جا گذاشته و همواره مورد حمایت و تکریم امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری بوده است.
امام جمعه بوشهر افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران به سرکردگی آمریکا همواره با این شورای انقلابی مخالفت ورزیدهاند چون به دنبال استحاله محتوایی و اجرایی انقلاب اسلامی هستند و این شورا سد استوار و پایداری انقلاب اسلامی در مقابل آنان است.
وی با بیان اینکه نظام بانکداری کنونی در ایران نیازمند تحول بنیادین در دو عرصه نگرش اهدافی و رفتار اقتصادی است افزود: بانک در منظومه اقتصاد نقش قلب تپنده جذب و تزریق نقدینگی در جهت گردش کارآمد آن با هدف تولید و رونق آن و رشد ثروت عمومی و ملی و رفاه عمومی بدون تصدیگری و فشار اقتصادی به جامعه هدف دارد که متأسفانه با این اهداف فاصله زیاد است.
آیتالله صفایی بوشهری بیان کرد: از اقدام اخیر ریاست قوه قضائیه در خودداری از صدور حکم نسبت به شکایات بانکهای متخلف از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به قراردادهای مخالف آن حمایت میکنیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: انتظار میرود نظام بانکداری در خدمت شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی و مردم عزیز و تولیدکنندگان باشد.
وی با تسلیت به مناسبت سالروز شهادت حضرت جوادالائمه علیه السلام ادامه داد: امید دارم آن حضرت در دنیا و آخرت جامعه ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد و به ما توفیق رهروی از اهل بیت علیهم السلام مرحمت فرماید.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: متأسفانه بیماری ویروس کرونا در این هفتههای اخیر در ایران و استانهای بوشهر موجب از دست دادن بسیاری از عزیزان شد و مایه تأسف و تأثر همگان شد و تعداد قابل توجهی نیز به آن بیماری مبتلا شدند.
وی با توصیه همگان به مراعات دستورالعملهای بهداشتی فردی و اجتماعی تاکید کرد: بی تردید حفظ سلامت خود و دیگران شرعا و عرفا و واجب است به همین جهت عمل به اموری که سلامت انسان را حفظ میکند لازم است.
امام جمعه بوشهر اظهار داشت: از مردم و خیرین تقاضا دارم به ستاد مبارزه با بیماری کرونا و تجهیز بیمارستانهای استان مساعدت مالی کرده و یا کالاهای مورد نیاز را تأمین کنند.
وی بیان کرد: از همه کسانی که در بیمارستانها خدمت میکنند پزشکان، پرستاران، کادر درمانی و خدماتی و همچنین طلاب عزیز که در بیمارستانهای استان مستقر شدند و خدمت به بیماران میکنند بار دیگر تشکر کرده و سپاسگزارم.
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: یکی از آموزههای بسیار مهم اسلام مواسات و کمک به دیگران در مواقع بحرانی است. ضمن تشکر از همه کسانی که در این امر مشارکت میکنند و با قربانی و اعطای کمکهای مناسب به مردم آسیبدیده و مستمند یاری میرسانند به همگان توصیه میکنم با مجاهدت و تلاش بیشتری در این امر مشارکت و فعالیت کنند.
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