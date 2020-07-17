فیلمبرداری «جوجه تیغی» به اتمام رسید/ اولین فیلم از مستانه مهاجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «جوجه تیغی»، فیلمبرداری سکانس‌های باقیمانده این فیلم با نام موقت «جوجه‌تیغی» که به دلیل شیوع ویروس کرونا مدتی متوقف مانده بود، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی پایان یافت.

فیلمنامه این فیلم را مصطفی زندی و سجاد پهلوان‌زاده نوشته‌اند و محمود کلاری مدیریت فیلمبرداری آن را بر عهده دارد. حامد کمیلی، پانته‌آ پناهی‌ها، هادی کاظمی، آناهیتا درگاهی، هومن برق‌نورد، پژمان بازغی و نازنین بیاتی به همراه هادی عطایی‌فر، مهتاب ثروتی، آیدا ماهیانی، صحرا اسداللهی، آرزو نبوت و با حضور نگار فروزنده، امید روحانی، مهراب قاسم‌خانی و نوشین تبریزی در این فیلم پربازیگر، نقش ایفا می‌کنند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از؛ مشاور کارگردان: محمود کلاری، مدیر گروه کارگردانی: رضا بختیاری نیک، مشاور تهیه‌کننده: کیوان کثیریان، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، طراح صحنه: امیرحسین حداد، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم‌زاده، طراح چهره پردازی: مرتضی کهزادی، فیلمبردار: محمد عزت‌خواه، برنامه ریز: نگار جنیدی، موسیقی: آریا عظیمی نژاد، طراح لباس: آرام موسوی، تدوینگر: پانته‌آ فارسیجانی، جانشین تولید: حسین فرضی‌زاده، مدیر تدارکات: مهدی عباسی‌پور، منشی صحنه: فرشته حجازی، عکاس: کوروش جوان، مدیر روابط عمومی: علی پاکزاد.