نورمفیدی: ظرفیت فقه شیعه برای پاسخ به نیازهای انسان معاصر گسترده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی شامگاه شنبه در جلسه اعضای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با آیتالله سیدکاظم نورمفیدی مؤسس این پژوهشگاه اظهار داشت: همراهی، همدلی و همکاری اعضای مجموعه از عوامل اصلی توفیق پژوهشگاه در مسیر فعالیتهای علمی و پژوهشی بوده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر افزود: پس از گذشت ۶ سال از آغاز فعالیت این مجموعه، بخشی از دغدغهها و اهدافی که مؤسس پژوهشگاه در ابتدای این مسیر دنبال میکرد، محقق شده است.
وی ادامه داد: امروز ۲۰ اثر از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه رونمایی میشود و این آثار بخشی از فعالیتهایی است که طی سالهای گذشته با هدف توسعه مطالعات فقه معاصر و پاسخگویی به نیازهای علمی این عرصه دنبال شده است.
نورمفیدی با تأکید بر ضرورت تبدیل دغدغههای علمی به برنامههای عملی عنوان کرد: هر اندازه این دغدغهها به مرحله عمل برسد و در عرصههای علمی و پژوهشی نمود پیدا کند، زمینه رشد و پویایی بیشتر حوزههای علمیه فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه در سالهای فعالیت خود برگزاری حدود ۳۰۰ نشست علمی را دنبال کرده و در کنار آن، ارتباط با مجامع بینالمللی، تدوین دانشنامه فقه معاصر و راهاندازی و توسعه کتابخانه دیجیتال فقه معاصر را نیز در دستور کار قرار داده است.
رویکرد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر توسعه مییابد
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفت: تلاش شده است رویکردها و سیاستهای آینده پژوهشگاه با اهداف تعیینشده برای این مجموعه هماهنگ باشد تا فعالیتهای علمی و پژوهشی در مسیر مشخص و منسجمی ادامه پیدا کند.
وی افزود: جذب پژوهشگران، ترجمه آثار، ورود به موضوعات و عرصههایی که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و گسترش ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی از جمله برنامههایی است که پژوهشگاه در ادامه مسیر خود دنبال میکند.
نورمفیدی ادامه داد: ارتباط با مراکز بینالمللی فعال در حوزه مطالعات شیعه و همکاری با مراکز علمی در عراق نیز از دیگر محورهایی است که در فعالیتهای پژوهشگاه مورد توجه قرار گرفته و برای توسعه آن برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباطات علمی در عرصه بینالمللی عنوان کرد: هرچه در مسیر مطالعات فقه معاصر پیش میرویم، بیشتر به ظرفیت فقه شیعه برای پاسخگویی به نیازهای انسان امروز پی میبریم و اهمیت معرفی این ظرفیت در سطح جهانی آشکارتر میشود.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر خاطرنشان کرد: در جریان این فعالیتها، میزان علاقه و نیاز محافل علمی خارج از ایران به شناخت دیدگاههای فقه شیعه و بهرهگیری از نظرات فقهای شیعه بیش از پیش نمایان شده است.
ظرفیت فقه شیعه معرفی میشود
نورمفیدی گفت: برخی موضوعاتی که ممکن است در داخل کشور بدیهی تلقی شود و از منظر ما از مرحله طرح و بررسی عبور کرده باشد، در بعضی محافل علمی خارج از ایران به عنوان تلاشهای علمی قابل توجه مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: همانگونه که مراکز علمی خارج از ایران به ظرفیتهای فقه شیعه نیاز دارند، ما نیز برای شناخت دستاوردها و تجربیات علمی جهان اسلام نیازمند ارتباط و تعامل بیشتر با این مجموعهها هستیم.
وی ادامه داد: در همین راستا تلاش میشود ارتباطات علمی با مراکز مختلف گسترش پیدا کند تا زمینه تبادل دیدگاهها، استفاده از ظرفیتهای متقابل و شناخت بهتر مسائل و نیازهای علمی فراهم شود.
نورمفیدی از برنامهریزی برای برگزاری همایشی با محور ظرفیتشناسی فقه شیعه خبر داد و عنوان کرد: این همایش با هدف بررسی ظرفیتهای فقه شیعه برای پرداختن به مسائل جدید برگزار خواهد شد و تلاش میشود ابعاد مختلف این موضوع در یک فضای علمی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امیدواریم فعالیتهایی که در این مسیر انجام شده است، به لطف و فضل الهی مورد پذیرش قرار گیرد و خداوند قصورها را مورد عفو و از تقصیرها درگذرد و توفیق ادامه این حرکت علمی را عنایت کند.
وی با گرامیداشت یاد امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: اساس این حرکت و بسیاری از بنیانهای شکلگرفته در این مسیر، از برکت وجود امام راحل عظیمالشأن است و برای ایشان از خداوند متعال علو درجات مسئلت داریم.
نورمفیدی همچنین با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب در عرصه فقه معاصر اظهار کرد: شهید انقلاب از جمله شخصیتهایی بود که در حوزه فقه معاصر اهتمام و توجه ویژهای داشت و این موضوع از محورهای مورد توجه پژوهشگاه قرار گرفته است.
وی افزود: پژوهشگاه در حال تدوین ویژهنامهای درباره فقه معاصر و رهبر شهید انقلاب است که تلاش میشود این مجموعه تا سالگرد شهادت یا تدفین ایشان آماده شود و در تدوین آن از ظرفیت و دیدگاه صاحبنظران نیز استفاده خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در پایان برای ملت ایران و رزمندگان اسلام که در خط مقدم مقابله با جبهه استکبار قرار دارند، آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم رهبر معظم انقلاب در پناه حضرت حق، سلامت و سربلند باشند.
قم- رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر گفت: هرچه در مطالعات فقه معاصر پیش میرویم، ظرفیت گسترده فقه شیعه برای پاسخ به نیازهای انسان امروز و مسائل جدید آشکارتر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مجتبی نورمفیدی شامگاه شنبه در جلسه اعضای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با آیتالله سیدکاظم نورمفیدی مؤسس این پژوهشگاه اظهار داشت: همراهی، همدلی و همکاری اعضای مجموعه از عوامل اصلی توفیق پژوهشگاه در مسیر فعالیتهای علمی و پژوهشی بوده است.
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