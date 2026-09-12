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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

بخشی‌نژاد: کنسولگری ایران برای میزبانی از استقلال آمادگی کامل دارد

بخشی‌نژاد: کنسولگری ایران برای میزبانی از استقلال آمادگی کامل دارد

رایزن فرهنگی کنسولگری ایران در بصره گفت: مسئولان کنسولگری، سرکنسول محترم و مجموعه کنسولگری در آمادگی کامل هستند تا خدمات و هماهنگی‌های لازم را در خصوص حضور تیم استقلال انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله بخشی‌نژاد از ورود تیم استقلال تهران به فرودگاه بصره جهت دیدار پیش رو با تیم السد قطر خبر داد و گفت: مسئولان عراقی و کنسولگری ایران برای برگزاری مسابقه از آمادگی کامل برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه شرایط برای برگزاری این مسابقه کاملا فراهم شده است، افزود: مسئولان عراقی در شهر بصره همکاری بسیار خوبی دارند و هم برای مسابقه روز دوشنبه و مسابقات آتی آمادگی وجود دارد.

بخشی‌نژاد با آرزوی موفقیت برای تیم استقلال و هواداران این تیم گفت: استقلال نماینده جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم این مسابقه با موفقیت این تیم به پایان برسد. بخشی از مردم و هواداران استقلال نیز در شهر بصره حضور خواهند داشت.

رایزن فرهنگی کنسولگری ایران در بصره ادامه داد: مسئولان عراقی همانند مردم عراق، همکاری و همراهی بسیار خوبی با ما دارند و در حال حاضر نیز فرودگاه بصره برای ورود تیم کاملاً آماده است.

وی با اشاره به شرایط موجود در مرزها اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر برخی مرزها با محدودیت و تعطیلی مواجه شده‌اند، اما فرودگاه بصره آماده حضور تیم استقلال است و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

بخشی‌نژاد همچنین از آمادگی کامل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره خبر داد و گفت: مسئولان کنسولگری، سرکنسول محترم و مجموعه کنسولگری در آمادگی کامل هستند تا خدمات و هماهنگی‌های لازم را در خصوص حضور تیم استقلال انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقه در عراق خاطرنشان کرد: امیدواریم این مسابقه به نفع تیم جمهوری اسلامی ایران به پایان برسد. حضور چنین مسابقه‌ای در عراق و به‌ویژه شهر بصره می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه ارتباطات و روابط میان دو کشور باشد؛ روابطی که هم‌اکنون نیز در سطح بسیار خوبی قرار دارد و امیدواریم روزبه‌روز بهتر و گسترده‌تر شود.

کد مطلب 6945272

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    نظرات

    • نورالدین IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برای تراکتور چی کنسولگری آماده است

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