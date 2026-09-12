به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله بخشی‌نژاد از ورود تیم استقلال تهران به فرودگاه بصره جهت دیدار پیش رو با تیم السد قطر خبر داد و گفت: مسئولان عراقی و کنسولگری ایران برای برگزاری مسابقه از آمادگی کامل برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه شرایط برای برگزاری این مسابقه کاملا فراهم شده است، افزود: مسئولان عراقی در شهر بصره همکاری بسیار خوبی دارند و هم برای مسابقه روز دوشنبه و مسابقات آتی آمادگی وجود دارد.

بخشی‌نژاد با آرزوی موفقیت برای تیم استقلال و هواداران این تیم گفت: استقلال نماینده جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم این مسابقه با موفقیت این تیم به پایان برسد. بخشی از مردم و هواداران استقلال نیز در شهر بصره حضور خواهند داشت.

رایزن فرهنگی کنسولگری ایران در بصره ادامه داد: مسئولان عراقی همانند مردم عراق، همکاری و همراهی بسیار خوبی با ما دارند و در حال حاضر نیز فرودگاه بصره برای ورود تیم کاملاً آماده است.

وی با اشاره به شرایط موجود در مرزها اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر برخی مرزها با محدودیت و تعطیلی مواجه شده‌اند، اما فرودگاه بصره آماده حضور تیم استقلال است و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

بخشی‌نژاد همچنین از آمادگی کامل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره خبر داد و گفت: مسئولان کنسولگری، سرکنسول محترم و مجموعه کنسولگری در آمادگی کامل هستند تا خدمات و هماهنگی‌های لازم را در خصوص حضور تیم استقلال انجام دهند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقه در عراق خاطرنشان کرد: امیدواریم این مسابقه به نفع تیم جمهوری اسلامی ایران به پایان برسد. حضور چنین مسابقه‌ای در عراق و به‌ویژه شهر بصره می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه ارتباطات و روابط میان دو کشور باشد؛ روابطی که هم‌اکنون نیز در سطح بسیار خوبی قرار دارد و امیدواریم روزبه‌روز بهتر و گسترده‌تر شود.