به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، خودروسازی بزرگ آلمان، بی‌ام‌و اعلام کرد با شرکت باتری‌سازی نورس‌ولت سوئد قرارداد همکاری بلندمدت برای ساختی سلول‌های باتری به ارزش ۲ میلیارد یورو منعقد کرده است.

اولیور زیپس، رئیس هیأت‌مدیره بی‌ام‌و، گفت: ما در نظر داریم برای مشارکت مؤثر در محافظت از آب‌وهوا کل توازن محیط زیستی محصولات خود را از منابع گرفته تا بازیافت، تغییر دهیم.

تولید این سلول‌های باتری از سال ۲۰۲۴ در کارخانه گیگافکتوری نورس‌ولت در شمال سوئد آغاز خواهد شد.

زیپس گفت: نورس‌ولت سومین تولیدکننده باتری‌ای است که ما با آن شریک شده‌ایم. در کنار کاتل و سامسونگ، امضای قرارداد با نورس‌ولت گام دیگری برای برآورده ساختن نیاز ما به باتری در درازمدت است.