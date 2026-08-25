برخورد قاطع با مفسدان ومخلان نظم؛مطالبه نماینده ولی فقیه از دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی صبح سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان قضایی، دادستان فارس و جمعی از مسئولان در یاسوج با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ، اظهار کرد: آنچه در شرایط جنگی، کهگیلویه و بویراحمد را از سایر استان‌ها متمایز کرد، تدبیر مسئولان، شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه قضایی و همچنین عقلانیت مردم بود که مانع از بروز شرایط مشابه برخی استان‌ها در این استان شد.

وی حضور مردم و تلاش‌های دستگاه قضایی را از عوامل مهم شکست دشمن دانست و افزود: قضات و دادگستری یکی از پایه‌های نظام هستند و در مسیر احقاق حقوق مردم و حاکمیت حق فعالیت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دستگاه قضایی به برکت نظام در خدمت نظام، قرآن و پروردگار است، تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم و مقابله با عوامل اخلال در امنیت و نظم جامعه از وظایف مهم دستگاه قضایی است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به فعالیت جاسوسان و مفسدان اقتصادی در شرایط حساس کشور گفت: جاسوسان و مفسدان اقتصادی پیاده‌نظام دشمن هستند و دستگاه قضایی باید با قاطعیت با مفسدان و مخلان نظم در فضای حقیقی و امنیتی برخورد کند.

وی برخورد جدی با جرایم و مجرمان امنیتی را از عوامل مؤثر در کاهش جرم دانست و عنوان کرد: مردم انتظار دارند با خیانتکاران در این جنگ، برخوردی جدی، قاطع و در عین حال عادلانه صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر دشواری مسئولیت در دستگاه قضایی بیان کرد: برخورد با مجرمان و تأمین امنیت جامعه کاری سخت و خطیر است، اما کسانی که این جایگاه را پذیرفته‌اند باید با مسئولیت‌پذیری و قاطعیت به وظایف خود عمل کنند.