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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۲

دستور روحانی به رئیس بانک مرکزی:

ارز صادرات غیرنفتی درخدمت تولید باشد/تسریع دراعطای وام اجاره مسکن

ارز صادرات غیرنفتی درخدمت تولید باشد/تسریع دراعطای وام اجاره مسکن

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است، گفت: ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید در خدمت تولید کشور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز جمعه پس از دریافت گزارش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تاکید کرد: اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است.

حجت الاسلام حسن روحانی در این گفتگو اظهار داشت: ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید در خدمت تولید کشور قرار گیرد.

رئیس جمهور همچنین با توجه به مشکل برخی مستأجران برای تأمین ودیعه اجاره مسکن، بر پیگیری و اجرای هرچه سریع‌تر طرح مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجرین تاکید کرد.

همتی نیز در این گفتگو اطمینان داد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به عمل می‌آورد و همزمان انتظار دارد صادرکنندگان با تسریع در برگرداندن ارز ناشی از صادرات، بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همراهی کنند.

کد مطلب 4976201

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
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      دولت بجای پرداخت وام ودیعه مسکن در حساب موجر، میتواند ماهانه درصدی از اجاره بهای پرداختی مستاجران را به حساب مستاجران واریز کند. اینجوری خیلی بهتره.
    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      من پارسال با صاحبخونه قرارداد نوشتم و کد رهگیری هم دارم. امسال برای اینکه دوباره به مشاور املاک پول اضافه ندیم, با صاحبخونه جهت اجاره به تفاهم رسیدیم. برای دریافت وام, باید قرارداد به روز باشه یا همون کافیه ؟

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