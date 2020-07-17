ارز صادرات غیرنفتی درخدمت تولید باشد/تسریع دراعطای وام اجاره مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی روز جمعه پس از دریافت گزارش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تاکید کرد: اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است.
حجت الاسلام حسن روحانی در این گفتگو اظهار داشت: ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید در خدمت تولید کشور قرار گیرد.
رئیس جمهور همچنین با توجه به مشکل برخی مستأجران برای تأمین ودیعه اجاره مسکن، بر پیگیری و اجرای هرچه سریعتر طرح مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجرین تاکید کرد.
همتی نیز در این گفتگو اطمینان داد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به عمل میآورد و همزمان انتظار دارد صادرکنندگان با تسریع در برگرداندن ارز ناشی از صادرات، بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همراهی کنند.
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