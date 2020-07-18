به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، تفاهمنامه همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با هدف تکریم و انعکاس فداکاری و ایثار مدافعان سلامت در شانزدهین دوره این رویداد سینمایی به امضا رسید.
با توجه به فراگیری بیماری کووید ۱۹ در کشور و نقش بینظیر و بیبدیل فعالان حوزه سلامت کشور در نجات هموطنان گرفتار در گرداب این بیماری نوپدید و پیرو مطالبه جدی مقام معظم رهبری درباره ثبت و انعکاس افتخارات اقشار مختلف جامعه در مقابله با ویروس منحوس کرونا و لزوم ثبت و بازنشر تلاش شبانهروزی سربازان خط مقدم سلامت و توامان خانوادههای آنها به ویژه شهدای مدافع سلامت، آیین امضای تفاهمنامه همکاری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با حضور کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت و مهدی عظیمیمیرآبادی دبیر جشنواره برگزار شد تا با همکاری و تعامل ۲ نهاد گامی موثر در راستای تکریم، تقدیر و انعکاس ایثار مدافعان سلامت برداشته شود.
در این آیین، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با بیان اینکه عنصر مقاومت یک مفهوم عام و بالادستی است، گفت: مفهوم مقاومت باید در همه بخشهای جامعه وجود داشته باشد تا پیشرفت، تعالی و ترقی در جامعه امکانپذیر شود.
وی افزود: همه بخشهای کشور در همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و حتی حوزه دانش و فناوری برای رسیدن به تعالی و پیشرفت نیازمند نگاه مقاومتی هستند بنابراین میتوان مقاومت را یک مفهوم بالادستی دانست.
جهانپور بسیج مقابله با کرونا را یکی از بارزههای مقاومت در جامعه توصیف کرد و سپهر سلامت را به عنوان یکی از شاخههای حوزه مقاومت، همانند دفاعمقدس، انقلاباسلامی و رشادتهای مدافعان حرم متاثر از فرهنگ عاشورایی دانست که سالها در جامعه ایرانی نهادینه شده است.
رییس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت با اشاره به همکاری و مشارکت این وزارتخانه در برگزاری شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، اظهار کرد: برای حضور فعال در جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با ۶۵ دانشگاه علومپزشکی کشور تعامل شد تا فراخوان و جمعآوری آثار با سرعت و کیفیتی بهتر انجام شود. تلاش برای جلب حمایت دیگر سازمانهای ذیربط مانند جمعیت هلالاحمر، سازمان اورژانس کشور و شهرداری تهران از دیگر فعالیتهایی بود که برای مشارکت بهتر در این جشنواره انجام شده است زیرا این جشنواره با حضور نهادها و سازمانهای ذیربط با کیفیت بهتری انجام خواهد شد.
جهانپور گفت: موضوع مقابله با کرونا یک مفهوم بینالمللی است، از اینرو با انتشار فراخوان بینالمللی جشنواره، بستر استفاده از ظرفیتهای دیگر سازمانهای مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت مانند سازمان جهانی بهداشت نیز فراهم شده است. از برکت روح شهدا و حاکم بودن روح پاک آنان بر جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، امید است این جشنواره با بهترین کیفیت خاصه در بخش مدافعان سلامت برگزار شود.
مهدی عظیمیمیرآبادی دبیر شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» نیز برگزاری این جشنواره را مقدمهای برای گسترش بیشتر فعالیتهای فرهنگی، سینمایی و نمایشی در حوزه انقلاب اسلامی، دفاعمقدس و مقاومت دانست و عنوان کرد: برگزاری این جشنواره زمینهساز رشد چشمگیر فرهنگ و سینمای مقاومت خواهد بود. بروز و شیوع ویروس منحوس کرونا و حرکت جهادگرانه کادر درمانی کشور در مواجه با این بیماری و کمکهای مومنانه مردم و سازمانهای مردمنهاد به عنوان پشتیبان کادر پزشکی و درمانی کشور، سبب شد در شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، موضوع کرونا به عنوان بخش ویژه مطرح شود.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» زنده نگهداشتن یاد شهدا است، بیان کرد: از آنجا که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و به همین دلیل باید برای تکریم و الگوسازی از جهادگران حوزههای مختلف خاصه سلامت، به ویژه برای بزرگداشت شهدای آن گام برداشت.
در پایان این آیین، تفاهمنامه همکاری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» به امضا رسید که بر این اساس مقرر شد بخش مدافعان سلامت در زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه مقارن با هفته دفاع مقدس برگزار شود و طرفین متعهد شدند با استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای مادی و معنوی موجود در راستای برگزاری هرچه بهتر این رویداد تلاش کنند.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» در ۲ زمان ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه مقارن با هفته دفاع مقدس در بخشهای «مدافعان سلامت»، «جشنواره جشنوارهها» و انتخاب استانیِ بخش «فیلمسازان بسیجی» و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج در بخشهای «سینمای ایران و جهان»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و انتخاب برگزیدگان ملی «فیلمسازان بسیجی» به دبیری مهدی عظیمیمیرآبادی برگزار میشود.
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