آغاز اجرای طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اسماعیلی گفت: از مجموع ۷۰ هزار نوآموز بدو ورود به پایه اول ابتدایی در فارس برای سال تحصیلی جدید، بر اساس پیش ثبت‌نام‌های انجام‌شده تاکنون بیش از ۱۶ هزار نوبت برای حضور نوآموزان در پایگاه‌های سنجش سلامت استان صادرشده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس در مراسم آغاز کار پایگاه‌های طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در فارس، گفت: ۶۸ پایگاه سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در سطح استان فارس فعال است که از این تعداد ۲۰ پایگاه در شهر شیراز مستقر است.

وی بابیان اینکه نوآموزان بدو ورودی به دبستان برای ثبت‌نام در پایه اول ابتدایی باید شناسنامه سلامت دریافت کنند، گفت: از مجموع ۷۰ هزار نوآموز بدو ورود به پایه اول ابتدایی در فارس برای سال تحصیلی جدید، بر اساس پیش ثبت‌نام‌های انجام‌شده تاکنون بیش از ۱۶ هزار نوبت برای حضور نوآموزان در پایگاه‌های سنجش سلامت استان صادرشده است.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط کنونی و لزوم رعایت فاصله اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا، ظرفیت پذیرش پایگاه‌های سنجش سلامت استان از ۴۰ نفر سال گذشته به ۲۰ نفر تقلیل یافته و این نوبت‌دهی‌ها نیز به نحوی است که اولیا و نوآموزان در دو نوبت صبح و عصر و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌های زمانی تعیین شده به این پایگاه‌ها مراجعه می‌کنند.

اسماعیلی گفت: بر همین اساس تاکنون حدود یک‌چهارم از نوبت‌دهی‌های انجام‌شده برای این طرح، موفق به حضور در پایگاه‌های سنجش سلامت در سطح استان فارس شده‌اند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش فارس همچنین گفت: خدمات این پایگاه‌ها برای نوآموزان عشایر رایگان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز نیز یکی از مهم‌ترین ثمرات اجرای این طرح را کاهش افت تحصیلی دانش آموزان عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح استعداد تحصیلی و سلامت جسمانی نوآموزان موردسنجش قرار می‌گیرد تا در صورت نیاز، به نوآموزان دارای مشکل در هر زمینه‌ای خدمات تخصصی مناسب ارائه شود.

بهروز پرنیان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، مراحل پیش ثبت‌نام برای ورود به پایه اول ابتدایی به‌صورت اینترنتی انجام‌شده و اولیا پس از دریافت نوبت طرح سنجش سلامت از طریق سامانه ثبت‌نام و حضور در این طرح، با دریافت شناسنامه سلامت می‌توانند فرزندان خود را در نوبت‌های تعیین شده و بر اساس طرح آدرس در مدرسه ثبت‌نام نمایند.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش استثنایی فارس نیز، گفت: سالانه حدود ۸۳ هزار نوآموز پایه اول ابتدایی و پیش‌دبستانی را در سطح استان فارس ازنظر سلامت جسمی و استعداد تحصیلی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

محسن بهشتی پور گفت: با توجه به شرایط شیوع بیمار در سطح کشور، در سال جاری این طرح در دو مرحله انجام می‌شود که در مرحله اول نوآموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و پس‌ازآن نیز این طرح برای پیش‌دبستانی‌ها انجام خواهد شد.

وی گفت: آنچه در این پایگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، وضعیت سلامت عمومی، بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی نوآموزان و پیش‌دبستانی‌ها است.

به گفته رئیس اداره آموزش‌وپرورش استثنایی فارس، بر اساس ارزیابی‌های این پایگاه‌ها، جهت مداخله به هنگام اگر نوآموزی نیازمند بررسی تخصصی باشد، این نوآموزان به پایگاه‌های تخصصی ارجاع داده خواهند شد تا با شروع سال تحصیلی بتوانند با کمترین نگرانی در کلاس درس حاضر شوند.

وی گفت: این طرح تا زمان شروع سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و با پایان اجرای این طرح برای نوآموزان، سنجش سلامت برای پیش‌دبستانی‌ها آغاز خواهد شد.