به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر صبح امروز پنجشنبه در حاشیه نخستین جلسه استانی ستاد ثبتنام دانشآموزان ابتدایی که در سالن اجتماعات ادارهکل آموزشوپرورش خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: فرآیند ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی از خردادماه آغاز میشود و انتظار میرود اولیا در زمان مقرر نسبت به انجام مراحل ثبتنام اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت انجام سنجش سلامت نوآموزان افزود: ارائه گواهی سنجش سلامت برای ثبتنام دانشآموزان پایه اول الزامی است و نوآموزان باید پیش از حضور در کلاس درس، فرآیند سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی را طی کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان ادامه داد: خانوادهها برای انجام سنجش سلامت باید ابتدا از طریق سامانه نوبتگیری اقدام کرده و پس از دریافت نوبت، مراحل ارزیابی نوآموزان را انجام دهند.
وی بیان کرد: سامانه نوبتگیری سنجش سلامت در دسترس اولیا قرار دارد و ضروری است خانوادهها در زمان مناسب نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
علیفر با اشاره به اهمیت ثبتنام بهموقع دانشآموزان تصریح کرد: ثبتنام در زمان مقرر، بسیاری از فرآیندهای آموزشی از جمله سازماندهی کلاسهای درس، برنامهریزی نیروی انسانی و ثبتنام کتب درسی را تسهیل میکند.
وی افزود: خانوادهها ثبتنام کتب درسی سال تحصیلی آینده را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند توزیع و آمادهسازی کتابها با مشکل مواجه نشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان بیان کرد: مدارس موظف هستند فرآیند ثبتنام دانشآموزان را مطابق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی انجام دهند.
نظر شما