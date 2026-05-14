  استانها
  2. خوزستان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۴

علی‌فر: آزمون ورودی برای پایه اول ابتدایی تخلف است

اهواز - مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: برگزاری هرگونه آزمون ورودی برای ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی تخلف است و مدارس باید مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر صبح امروز پنجشنبه در حاشیه نخستین جلسه استانی ستاد ثبت‌نام دانش‌آموزان ابتدایی که در سالن اجتماعات اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از خردادماه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود اولیا در زمان مقرر نسبت به انجام مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت انجام سنجش سلامت نوآموزان افزود: ارائه گواهی سنجش سلامت برای ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول الزامی است و نوآموزان باید پیش از حضور در کلاس درس، فرآیند سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی را طی کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان ادامه داد: خانواده‌ها برای انجام سنجش سلامت باید ابتدا از طریق سامانه نوبت‌گیری اقدام کرده و پس از دریافت نوبت، مراحل ارزیابی نوآموزان را انجام دهند.

وی بیان کرد: سامانه نوبت‌گیری سنجش سلامت در دسترس اولیا قرار دارد و ضروری است خانواده‌ها در زمان مناسب نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.

علی‌فر با اشاره به اهمیت ثبت‌نام به‌موقع دانش‌آموزان تصریح کرد: ثبت‌نام در زمان مقرر، بسیاری از فرآیندهای آموزشی از جمله سازماندهی کلاس‌های درس، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و ثبت‌نام کتب درسی را تسهیل می‌کند.

وی افزود: خانواده‌ها ثبت‌نام کتب درسی سال تحصیلی آینده را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند توزیع و آماده‌سازی کتاب‌ها با مشکل مواجه نشود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان بیان کرد: مدارس موظف هستند فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان را مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام دهند.

کد مطلب 6829631

