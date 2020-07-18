به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق با صدور بیانیه ای به حادثه تروریستی الطارمیه در بغداد واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرده است که با عاملان حادثه تروریستی الطارمیه به شدت برخورد می شود.

در بیانیه فرماندهی عملیات مشترک همچنین آمده است: سرتیپ «علی حمید غیدان» در حال انجام وظیفه و مسئولیت خود ترور شد. بدون شک عاملان این حادثه مجازات می شوند.

پیشتر «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به حادثه «الطارمیه» در بغداد واکنش نشان داده بود. وی دستور داد تا هرچه سریع‌تر عوامل این حادثه تروریستی شناسایی و مجازات شوند.

عصر جمعه بود که سرلشکر «علی غیدان»، فرمانده تیپ ۵۹ ارتش این کشور در حمله تروریستی تعدادی افراد ناشناس جان خود را از دست داد.

افراد ناشناس در شهرستان «الطارمیه» بغداد به خودروی این فرمانده عراقی حمله کرده و او را کشتند.