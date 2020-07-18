  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

برگزاری دیدارهای المپیک توکیو در شرایط «ساده»

برگزاری دیدارهای المپیک توکیو در شرایط «ساده»

کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو با تاکید بر حفظ سلامت ورزشکاران محوریت خود را بر برگزاری بازی‌ها با شرایط ساده‌تر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال المپیک ایران، کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ با حضور در نشست آنلاین کمیته بین المللی المپیک (IOC ) ضمن ارائه گزارش از روند فعالیت‌ها، توضیحاتی در خصوص روند ایمن سازی ۴۲ مکان ورزشی المپیکی بویژه دهکده ورزشکاران و مرکز بزرگِ اطلاع رسانی و خبری شهر توکیو ارائه کرد.

توکیو ۲۰۲۰ محوریت برگزاری بازی‌های المپیک در سال ۲۰۲۱ را در وهله نخست حفظ سلامت و ایمنی ورزشکاران و شرکت کنندگان و سپس برگزاری بازی‌ها با شرایط ساده‌تر عنوان کرد.

همچنین، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک از آغاز استرداد مبالغ بلیط‌های خریداری شده به متقاضیان خبر داد.

کد مطلب 4976543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها