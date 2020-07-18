برگزاری دیدارهای المپیک توکیو در شرایط «ساده»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال المپیک ایران، کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ با حضور در نشست آنلاین کمیته بین المللی المپیک (IOC ) ضمن ارائه گزارش از روند فعالیت‌ها، توضیحاتی در خصوص روند ایمن سازی ۴۲ مکان ورزشی المپیکی بویژه دهکده ورزشکاران و مرکز بزرگِ اطلاع رسانی و خبری شهر توکیو ارائه کرد.

توکیو ۲۰۲۰ محوریت برگزاری بازی‌های المپیک در سال ۲۰۲۱ را در وهله نخست حفظ سلامت و ایمنی ورزشکاران و شرکت کنندگان و سپس برگزاری بازی‌ها با شرایط ساده‌تر عنوان کرد.

همچنین، کمیته برگزاری بازی‌های المپیک از آغاز استرداد مبالغ بلیط‌های خریداری شده به متقاضیان خبر داد.