به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد با چندین مگاپروژه جدید تا سال ۲۰۲۵ سهم روسیه از بازار الانجی جهانی به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
نواک گفت: روسیه توانسته است از سال ۲۰۰۹ تا کنون صادرات الانجی خود را به بیش از ۴ برابر برساند. این اقدام به لطف افتتاح تأسیسات جدید تولید الانجی صورت گرفت. چندین پروژه جدید همین حالا در دست احداث هستند تا ظرفیت تولید و صادرات الانجی همچنان افزایش یابد.
طبق گفته لئونید میکلسون، مؤسس بزرگترین تولیدکننده مستقل گاز روسیه، نواتک، سال گذشته سهم روسیه از بازار الانجی جهانی به ۷ درصد رسید.
طبق دادههای وزارت انرژی، در سال ۲۰۱۹ روسیه تولید الانجی خود را ۵۰ درصد افزایش داد و به ۴۰.۲ میلیارد متر مکعب رساند.
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