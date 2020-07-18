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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵

برای قطعه قطعه‌ «نازنی‌نِی»؛

افشین هاشمی با صدای علیرضا قربانی نماهنگ می‌سازد

افشین هاشمی با صدای علیرضا قربانی نماهنگ می‌سازد

‌‎افشین هاشمی نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر، قطعه‌ «نازنی‌نِی» به آهنگسازی احسان مطوری و صدای علیرضا قربانی را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «نازنی‌نِی» به کارگردانی افشین هاشمی، آهنگسازی احسان مطوری و با صدای علیرضا قربانی و قیصر نیظامی به زودی به علاقمندان موسیقی عرضه خواهد شد.

‎علیرضا قربانی خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی به تازگی یکی دیگر از قطعات پروژه بین‌المللی «صداها و پل‌ها» ساخته احسان مطوری را به نام «نازنی‌نِی» خوانده است. این در حالی است که نخستین همکاری آن‌ها با نام السوئنو (El Sueño) ) دو جایزه بین‌المللی را به ارمغان آورد.

‎ «نازنی‌نِی» (به زبان کشمیری نازنین من) تازه‌ترین قطعه احسان مطوری است که با صدای علیرضا قربانی و قیصر نیظامی (خواننده معروف کشمیری) اجرا شده است. ضمن اینکه افشین هاشمی کارگردان سینما و تئاتر نمآهنگ آن را می‌سازد. ‎او در ساخت این نماهنگ از بعضی نشانه‌های اجرایی ایران و هند و همچنین مدرن بهره جسته است.

‎اشعار «نازنی‌نِی» سروده فریدون مشیری و ابراهیم مسکین (شاعر کشمیری) است و یکی از اعضای گروه سیلک رود، در کنار نوازندگانی از کشورهای فلسطین و ایران این قطعه را نواخته‌اند.

‎همچنین صدف منشی (استاد زبان‌شناسی دانشگاه UNT تگزاس آمریکا) به عنوان مشاور ادبی، این پروژه را همراهی می‌کند.

کد مطلب 4976633
علیرضا سعیدی

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