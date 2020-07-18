به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «نازنی‌نِی» به کارگردانی افشین هاشمی، آهنگسازی احسان مطوری و با صدای علیرضا قربانی و قیصر نیظامی به زودی به علاقمندان موسیقی عرضه خواهد شد.

‎علیرضا قربانی خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی به تازگی یکی دیگر از قطعات پروژه بین‌المللی «صداها و پل‌ها» ساخته احسان مطوری را به نام «نازنی‌نِی» خوانده است. این در حالی است که نخستین همکاری آن‌ها با نام السوئنو (El Sueño) ) دو جایزه بین‌المللی را به ارمغان آورد.

‎ «نازنی‌نِی» (به زبان کشمیری نازنین من) تازه‌ترین قطعه احسان مطوری است که با صدای علیرضا قربانی و قیصر نیظامی (خواننده معروف کشمیری) اجرا شده است. ضمن اینکه افشین هاشمی کارگردان سینما و تئاتر نمآهنگ آن را می‌سازد. ‎او در ساخت این نماهنگ از بعضی نشانه‌های اجرایی ایران و هند و همچنین مدرن بهره جسته است.

‎اشعار «نازنی‌نِی» سروده فریدون مشیری و ابراهیم مسکین (شاعر کشمیری) است و یکی از اعضای گروه سیلک رود، در کنار نوازندگانی از کشورهای فلسطین و ایران این قطعه را نواخته‌اند.

‎همچنین صدف منشی (استاد زبان‌شناسی دانشگاه UNT تگزاس آمریکا) به عنوان مشاور ادبی، این پروژه را همراهی می‌کند.