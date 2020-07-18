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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۴

عضو شورای عالی کار به مهر خبر داد

احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته/ واریز معوقه با حقوق مرداد

احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته/ واریز معوقه با حقوق مرداد

عضو شورای عالی کار از احتمال تصویب حق مسکن کارگران طی این هفته خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در شرف پرداخت دستمزد تیر قرار داریم، معوقه حق مسکن باید با حقوق مرداد واریز شود.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تصویب حق مسکن کارگران در دولت، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن کارگران، صحبت‌های زیادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و آقای شریعتمداری قول پیگیری دادند. البته با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر کار حضور داشتند و مصوبه را امضا کردند، بعید می‌دانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه نظر سه وزارت خانه صمت، اقتصاد و کار تأمین شده است، بنابراین دولت هم صد در صد حق مسکن را تأیید خواهد کرد.

وی یادآور شد: دو هفته است به صورت جدی از وزارت کار پیگیر موضوع حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کرده‌اند که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از تیر ماه اعمال شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه، حق مسکن فرایند کارشناسی خود را طی کرده، به احتمال زیاد این هفته تصویب می‌شود.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها لیست حقوق تیر ماه را رد کرده‌اند، باید معوقه حق مسکن را همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.

گفتنی است؛ شورای عالی کار مدتی قبل تصویب کرد که حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد.

کد مطلب 4976681
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      7 1
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      خیر نبینید ان شاالله
    • مردم IR ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
      5 0
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      بیچاره کارگر ک داره ب زن و بچش گشنگی میده همش میگه ماه بعد همش میگه تحمل کنین بیست روز دیگه حقوق میدن اما بیشتر از ده رو نمیتونه با اون پول سر کنه .
    • بختیاری IR ۰۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
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      الهی خیرنبینین ۳۰۰تومنم پول الهی درد بگیرین ۳۰۰تومنم نمیدن حق مسکن چی بود اخه حقوقارو چرازیادنمیکنین همه چیزگرون شده زن وبچم رفتن من چکارکنم خودکشی کنم
    • 55 IR ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
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      واقعا خجالت آوره کارمند جماعت بالای یک میلیون حق مسکن میگیره بعد به کارگر که میرسه چندماه باید صبر کنیم شاید اندکی اضافه کنن.
    • یاسرنظرپور IR ۱۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      1 0
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      واقعا برای مسئولین متاسفم آخه۲۰۰تومن دیگه پوله هی امروز فردا میکنن
    • فاطمهسالری ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
      2 0
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      یک فکری به حل از کار افتادگان جزیی بکنید

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