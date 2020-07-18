احتمال تصویب حق مسکن طی این هفته/ واریز معوقه با حقوق مرداد

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تصویب حق مسکن کارگران در دولت، اظهار داشت: نمایندگان کارگری در مورد حق مسکن کارگران، صحبت‌های زیادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند و آقای شریعتمداری قول پیگیری دادند. البته با توجه به اینکه در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان وزرای صنعت و اقتصاد و خود وزیر کار حضور داشتند و مصوبه را امضا کردند، بعید می‌دانم که مشکلی در تصویب نهایی پیش بیاید.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با توجه به اینکه نظر سه وزارت خانه صمت، اقتصاد و کار تأمین شده است، بنابراین دولت هم صد در صد حق مسکن را تأیید خواهد کرد.

وی یادآور شد: دو هفته است به صورت جدی از وزارت کار پیگیر موضوع حق مسکن هستیم و وزیر کار تاکید کرده‌اند که حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی باید از تیر ماه اعمال شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه، حق مسکن فرایند کارشناسی خود را طی کرده، به احتمال زیاد این هفته تصویب می‌شود.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌ها لیست حقوق تیر ماه را رد کرده‌اند، باید معوقه حق مسکن را همراه با حقوق مرداد ماه واریز کنند.

گفتنی است؛ شورای عالی کار مدتی قبل تصویب کرد که حق مسکن کارگران در سال ۹۹ با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد که برای اجرایی شدن، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد.