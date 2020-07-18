۲ داروخانه گرانفروش در خرمشهر به جریمه نقدی محکوم شدند

نعیم مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دو داروخانه پس از معرفی به تعزیرات حکومتی به ۲۷ میلیون و ۴۷۲ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
وی به افزایش بازرسیها از واحدهای صنفی در خرمشهر به منظور کنترل قیمتها در بازار این شهرستان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از ۱۲۵ واحد صنفی در خرمشهر، ۳۹ واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی عمدهترین تخلف این واحدها تجاری در خرمشهر را گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت، تقلب و عرضه خارج شبکه برشمرد و گفت: بیشتر تخلفها در واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی و نانواییها و خدمات الکترونیک بوده است که برای این واحدها ۸۵ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۰۰ ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شد.
مقدم همچنین از پملب ۱۰ واحد صنفی متخلف در سهماهه نخست امسال برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا خبر داد و افزود: در سهماهه نخست سال جاری در بازرسیهای انجام شده از واحدهای صنفی خرمشهر در راستای اجرای مصوبات ستاد مبارزه با ویروس کرونا، ۴۹ واحد صنفی متخلف به مدت ۱۰ روز پلمب و پس از طی کردن مراحل قانونی و تعهدات لازم فعالیت خود را از سر گرفتند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، احتکار مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، هشت هزار واحد صنفی در شهرستان خرمشهر فعال هستند که سختگیری برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و حقوق مصرفکنندگان از جمله مصوبات ستاد کرونا بوده است.
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