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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

معاون فرماندار رودبار: نظارت بر اصناف با جدیت ادامه دارد

معاون فرماندار رودبار: نظارت بر اصناف با جدیت ادامه دارد

رودبار- معاون فرماندار رودبار با بیان اینکه نظارت بر اصناف با جدیت ادامه دارد، گفت: در بازرسی ها برای یک واحد متخلف اخطار پلمب ۴۸ ساعته صادر و برای ۵ واحد صنفی دیگر پرونده تخلف تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری لاکه ظهر چهارشنبه در جریان بازرسی ها از واحدهای صنفی رودبار اظهار کرد: در پی مصوبات ستاد تنظیم بازار، یک دوره بازرسی جامع و سرزده از رستوران‌ها، قصابی‌ها، نانوایی‌ها و سایر واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی در سطح این شهرستان انجام گرفت.

وی افزود: این بازرسی‌ها که به صورت همزمان با حضور دو اکیپ نظارتی در چهار شهر منجیل، لوشان، رستم‌آباد و مرکز شهرستان صورت پذیرفت، با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی و نظارت بر رعایت قوانین صنفی برنامه‌ریزی شده بود.

نصیری لاکه ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها تخلفات بهداشتی بحرانی و محرزی نظیر فقدان کارت بهداشت معتبر، نگهداری مواد غذایی پخته‌شده در یخچال به میزان بیش از حد مجاز روزانه، عدم رعایت سیستم دفع بهداشتی فاضلاب، نبود سیستم سرمایشی مناسب و عدم رعایت نرخ مصوب کالاها و خدمات در تعدادی از واحدهای صنفی مشاهده گردید.

وی اضافه کرد: بلافاصله برای یک واحد متخلف، اخطار پلمب ۴۸ ساعته صادر شد و از آن واحد خواسته شد تا در مهلت تعیین‌شده، نسبت به انتقال اقلام فاسدشدنی و مواد غذایی تاریخ‌گذشته به اماکن مجاز جهت اعمال قانون اقدام کند.

شایان ذکر است، در این بازرسی‌ها علاوه بر واحد مذکور، برای ۵ واحد صنفی متخلف دیگر نیز پرونده تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قضائی و صدور رأی، به تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع داده شد.

گفتنی است: ستاد تنظیم بازار شهرستان با همکاری دستگاه‌های نظارتی، عزم خود را برای تداوم این گونه بازرسی‌ها و برخورد قاطع با هرگونه تخلف بهداشتی و صنفی اعلام داشته و از شهروندان خواسته است تا هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه‌های اعلامی به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

کد مطلب 6908941

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