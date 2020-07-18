شکایت کیفری خریداران مجتمع آدینه در مراحل پایانی رسیدگی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، مهرداد دارسرایی از صدور رأی پرونده کیفری مجتمع آدینه در آینده نزدیک خبر داد، گفت: شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه در مراحل پایانی رسیدگی است

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان رشت در تشریح این خبر افزود: رسیدگی به شکایت کیفری خریداران مجتمع تجاری آدینه، در دادگاه کیفری دو رشت در مراحل پایانی رسیدگی بوده و هنوز برای آن رأی صادر نشده است.

دارسرایی همچنین گفت: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات متهم این پرونده در اواسط مرداد ماه برگزار خواهد شد که متعاقب آخرین جلسه رسیدگی، رأی مقتضی و قانونی صادر خواهد شد.

وی درباره پرونده‌های حقوقی مجتمع تجاری آدینه نیز اظهار داشت: پرونده‌های حقوقی با تقدیم دادخواست از ناحیه خواهان‌ها در دادگستری رشت در حال رسیدگی است که با طی مراحل قانونی، تصمیم نهایی پیرامون آنها گرفته خواهد شد.