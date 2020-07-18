اراضی فرودگاه امام، مزرعه بیت کوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، اجاره زمین در شهر فرودگاهی امام خمینی برای استخراج ارزهای دیجیتال موضوعی بود که سال گذشته از سوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مطرح شد؛ محمد مهدی کربلایی در پاسخ به اینکه این پروژه در حال حاضر در چه وضیعتی قرار دارد؟، گفت: مذاکراتی در این خصوص انجام شده و شرکت‌های بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده اند و اکنون منتظر اخذ مجوزهای لازم هستند.

وی افزود: چنانچه مجوزهای لازم اخذ شود شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) آمادگی این را دارد که سرمایه گذاری در این منطقه را تسهیل کند.

کربلایی ادامه داد: البته مشکل تأمین برق این شرکت‌ها نیز وجود دارد که به دنبال رفع این مشکل هستیم.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پاسخ به اینکه این پروژه چه زمانی آغاز می‌شود؟، گفت: این بستگی دارد شرکتی که اعلام آمادگی کرده است تا چه اندازه موضوع را پیگیری کند؛ در هر هر صورت ما آمادگی این را داریم و زیرساخت‌ها فراهم است.