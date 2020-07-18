به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمود صادقی، با تاکید بر اینکه واحد دوم نیروگاه زرند اوایل تابستان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، ادامه داد: روند احداث نیروگاه گازی زرند با جدیت و با اتکا به ساخت داخل در حال انجام است و در حال حاضر فعالیت‌های ساختمانی و زیربنایی مجموعه به اتمام رسیده و درمرحله نصب تجهیزات هستیم.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث این نیروگاه از اوایل سال گذشته آغاز شده است، افزود: در احداث این نیروگاه از هرگونه هزینه‌های اضافی جلوگیری شده است و با استفاده از تجهیزات معتبر و قابل رقابت با قطعات خارجی که توسط شرکت‌های داخلی ساخته شده است، شاهد کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌های ارزی در این واحد نیروگاهی هستیم. با تکمیل احداث دو واحد گازی این نیروگاه، ۳۲۴ مگاوات به ظرفیت برق استان کرمان افروده می‌‎شود.

صادقی با اشاره به فرسودگی نیروگاه قدیمی زرند و الزامات زیست محیطی جهت احداث این نیروگاه اظهار داشت: راه‌اندازی این نیروگاه در تأمین برق خط سراسری جنوب غربی کشور در استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان بسیار اثرگذار است و با توجه به کسری یک هزارمگاواتی برق منطقه مرکزی در سال‌آینده، وارد مدار شدن این نیروگاه از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش مهر، نیروگاه زرند در کیلومتر ۲۰ شهر زرند در مجاورت روستای علی آباد استان کرمان در زمینی به مساحت ۵۲ هکتار در حال احداث است.