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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

به همت سازمان بسیج هنرمندان شیراز؛

اولین کتاب تصویری مدافعان سلامت منتشر می شود

اولین کتاب تصویری مدافعان سلامت منتشر می شود

انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان شیراز نخستین کتاب عکس با موضوع مدافعان سلامت را در دسترس مخاطبان قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، نخستین کتاب عکس با موضوع مدافعان سلامت کاری از هاشم عرفان منش مسئول انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان شیراز در هفته جاری توسط انتشارات نسل روشن منتشر می شود.

در توضیح این کتاب تصویری آمده است:

«هدف از تهیه و انتشار این کتاب با توجه به بیانات رهبری مبنی بر بازتاب و نمایش فدا کاری های مدافعان سلامت است، چراکه ایشان در فرمایشات خود آرزو کرده بودند، افرادی مانند شهید آوینی مجاهدت ها و فداکاری های این روز های مدافعان سلامت را به نمایش بگذارند.

قابل ذکر است که این کتاب دارای سه فصل است که در فصل اول عکس پزشکان و پرستاران به نمایش گذاشته می شود و در فصل دوم تصاویر پرتره از کادر درمان اعم از پزشکان، پرستاران و نیروهای خدماتی  که در بیمارستان‌های شهید فقیهی، شهید چمران و بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) بودند قرار داده شده است، اما فصل سوم متفاوت از دو فصل دیگر است زیرا به سپاسگزاری مردم نسبت به فداکاری ها و مجاهدت های کادر درمانی کشور پرداخته است.

از دیگر ویژگی های این کتاب این است که تمام عکس های آن کاملا در سطح شهر شیراز گرفته شده که سه ماه به طول انجامیده است و در مجموع عکس های این کتاب ۹۰ عکس است که اکنون در مراحل پایانی طراحی قرار داد و در هفته  جاری اولین نسخه آن به انتشار خواهد رسید.»

کد مطلب 4976914
علیرضا سعیدی

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