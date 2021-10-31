آئین رونمایی از کتاب «آب پرتقال در کربلای ۵» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «آب پرتقال در کربلای ۵» صبح امروز یکشنبه ۹ آبان ماه در سالن باقرالعلوم (ع) بیمارستان بقیة‬ الله‌‏ الاعظم (عج) برگزار شد.

این اثر که نخستین کتاب در حوزه مدافعان سلامت به حساب می‌آید، شامل ۱۳۵ خرده‌روایت کرونایی از مدافعان سلامت به همت و قلم مهدی عجم و حاصل ساعت‏‌ها گفت‏‌وگو و گوشِ دل سپردن به خاطرات و روایت‌های شماری از کادر درمانی بیمارستان بقیةالله‌‏ الاعظم (عج) است؛ پزشکان و پرستارانِ فعال در صف اول مبارزه با ویروس منحوس کرونا که قریب یک سال و اندی هم‌‏دوشِ بسیاری از مراکز درمانی کشور، شب و روز، در جهادی مقدس، مشغول خدمت‌اند و این دفتر فقط بخش کوچکی و نمی از دریای ایثار و جهاد آن‌هاست.