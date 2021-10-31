آئین رونمایی از کتاب «آب پرتقال در کربلای ۵» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «آب پرتقال در کربلای ۵» صبح امروز یکشنبه ۹ آبان ماه در سالن باقرالعلوم (ع) بیمارستان بقیة الله الاعظم (عج) برگزار شد.
این اثر که نخستین کتاب در حوزه مدافعان سلامت به حساب میآید، شامل ۱۳۵ خردهروایت کرونایی از مدافعان سلامت به همت و قلم مهدی عجم و حاصل ساعتها گفتوگو و گوشِ دل سپردن به خاطرات و روایتهای شماری از کادر درمانی بیمارستان بقیةالله الاعظم (عج) است؛ پزشکان و پرستارانِ فعال در صف اول مبارزه با ویروس منحوس کرونا که قریب یک سال و اندی همدوشِ بسیاری از مراکز درمانی کشور، شب و روز، در جهادی مقدس، مشغول خدمتاند و این دفتر فقط بخش کوچکی و نمی از دریای ایثار و جهاد آنهاست.
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