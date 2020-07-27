واکنش ما حتمی است/ صهیونیستها منتظر مجازات جنایتشان بمانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای به تحولاتی که امروز در منطقه مزارع اشغالی شبعا و مرز لبنان با فلسطین اشغالی رخ داد و اخبار مربوط به این تحولات واکنش نشان داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی لبنان آمده است: به نظر می‌رسد که حالت رعب و وحشتی که ارتش اشغالگر صهیونیست و صهیونیست‌ها در مرز لبنان در آن به سرمی برند و وضعیت آماده باش شدید و نگرانی شدید از واکنش مقاومت به سبب جنایت دشمن در شهادت برادر مجاهد علی کامل محسن و نیز ناتوانی دشمن از قصد و نیت مقاومت؛ همه اینها سبب شد که دشمن به شکل بحران زده در عرصه میدانی و رسانه‌ای بر حسب قاعده «هر صدایی بشنوند بر زیان خویش پندارند» عمل کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: هر آنچه دشمن صهیونیست از خنثی سازی عملیات نفوذ از اراضی لبنان به داخل فلسطین اشغالی و نیز شهید و زخمی شدن رزمندگان مقاومت در حمله توپخانه ای که به اطراف مواضع اشغالگران در مزارع شبعا، ادعا شده است، نادرست و تلاشی برای کسب پیروزی‌های خیالی و دروغین است.

در این بیانیه آمده است: مقاومت اسلامی تاکید می‌کند که درگیری یا تیراندازی از سمت آن در تحولات امروز تاکنون انجام نشده است و فقط از جانب یکطرف یعنی دشمن ترسو، نگران و بحران زده بوده است.

در این بیانیه آمده است: واکنش ما به شهادت برادر مجاهد علی کامل محسن که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه فرودگاه بین المللی دمشق به شهادت رسید؛ حتمی است و صهیونیست‌ها باید منتظر مجازات جنایاتشان بمانند.

حزب الله لبنان بیان کرد: در قبال حمله توپخانه ای صهیونیست‌ها به روستای الهباریه لبنان و وارد شدن خسارات به منزل یکی از غیرنظامیان نیز سکوت نخواهد شد.