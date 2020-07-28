به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی با اشاره به شیوع گسترده پاندمی کرونا تاکید کرد: برپایی هرگونه نمایشگاه در تهران ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به تمدید محدودیت‌های اعمال شده توسط ستاد کرونای استان تهران، این محدودیت‌ها حداقل تا پایان هفته آینده برقرار و بر همین اساس برگزاری نمایشگاه، مجمع عمومی و تجمعات ممنوع اعلام شده است.

وی با اشاره به اعلام رسمی کمیته انتظامی، امنیتی و اجتماعی به استانداری تهران مبنی بر اعمال محدودیت‌ها یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌ها به دلیل شرایط خاص شهر تهران و افزایش آمار مبتلایان به کووید ۱۹ تا اعلام رسمی انجام نخواهد شد.

زالی در ادامه با اشاره به شرایط سخت و شکننده شهر تهران به لحاظ شیوع کرونا تاکید کرد: تمامی تجمعات در تهران اقدامی پرمخاطره تلقی می‌شود.

تاب‌آوری ظرفیت‌های درمانی مستقیماً به میزان مبتلایان کرونایی بستگی دارد

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران همچنین با بیان اینکه بار کاری قابل توجه و مضاعفی برای انتقال بیماران مبتلابه کرونا بر دوش کادر بهداشت و درمان است، گفت: طبیعتاً ورود ۶۸۴ بیمار جدید تنها در ۲۴ ساعت به بیمارستان‌های تهران عدد قابل توجهی است که می‌تواند بر تاب‌آوری نیروی انسانی و ظرفیت‌های درمانی تأثیرگذار باشد.

وی ضمن تشریح وضعیت شهر تهران به لحاظ شیوع کرونا در ۲۴ ساعتی که گذشت، اظهار کرد: ۱۲۴ کرونایی در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های شهر تهران بستری شدند. سهم بیماران جدیدی که در بخش‌های ویژه بستری شدند بالغ بر ۱۷ درصد است، به این معنی که ۱۷ درصد بیماران کرونایی با حال عمومی وخیم در بخش‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی با تاکید بر افزایش مراجعان مبتلا و یا مشکوک به کرونا به بخش‌های سرپایی بهداشت یادآور شد: معدل بیماران مبتلا به ویروس کووید ۱۹ که به بخش‌های سرپایی حوزه بهداشت و درمان مراجعه کرده‌اند نیز به ۶.۲ دهم درصد می‌رسد. مجموعاً ۹ درصد بیمارانی که به صورت سرپایی به بخش‌های بهداشت و درمان بیمارستان‌های تهران مراجعه می‌کنند نیاز به بستری شدن دارند.

زالی ادامه داد: مجموع بیماران بهبود یافته کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته نیز بالغ بر ۶۴۰ بیمار است که اگر چنانچه این عدد با میزان ورودی‌ها مقایسه شود بازهم کماکان میزان وردی‌ها از ترخیص‌ها بالاتر است.

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تعداد مراجعه بیماران مشکوک و مبتلابه کرونا به بخش‌های بهداشتی رو به افزایش است که این مهم می‌تواند از بارکاری حوزه درمانی بکاهد، چراکه این افراد غالباً با علائم خفیفی از بیماری که نیاز به بستری ندارد در این مراکز توصیه و درمان‌های لازم را به صورت سرپایی دریافت می‌کنند.

زالی با بیان اینکه با هماهنگی سازمان نظام وظیفه و نیروهای مسلح بخشی از مشمولان خدمت سربازی و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد، دکترا و P.hdپزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌توانند در مراکز درمانی و بهداشتی این دانشگاه خدمات ویژه‌ای ارائه دهند، از ارائه پیشنهاد استفاده از این ظرفیت ویژه به وزیر بهداشت خبر داد.