خبرگزاری مهر، گروه استانها- اکرم محمدی: صنعت چرم و کفش همدان که در حافظه تاریخی این مرز و بوم نامی بلندآوازه و افتخارآفرین دارد امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه راهبردی و حمایتهای مدیریتی است.
همدان که در دهههای گذشته با ایجاد اولین کارخانههای چرمسازی کشور قطب تولید و صادرات این کالا به کشورهای اروپایی و آفریقایی بود، اکنون در مواجهه با تلاطمهای اقتصادی و غفلتهای مدیریتی روزهای دشواری را سپری میکند.
پیشینه این صنعت در همدان تنها یک سابقه صنعتی نیست بلکه ظرفیتی بیبدیل برای اشتغالزایی پایدار است. اما آنچه به عنوان چالش اصلی پیش روی این صنعت قرار دارد فاصله گرفتن از جایگاه واقعی در سطح ملی است.
از طرفی کارگاههای کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال در همدان هستند با طوفانی از مشکلات ساختاری روبرو شدهاند و امروز به مناسبت ۲۵ شهریور روز صنعت کفش و چرم به بررسی چالشهای این حوزه در همدان پرداختیم.
احمد گازرانی از فعالان اقتصادی حوزه چرم و کفش در همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه درخشان همدان در صنعت چرم اظهار کرد: همدان از دیرباز یکی از نخستین استانهای ایران در ایجاد و توسعه صنعت چرم بوده تا جایی که محصولات این استان به بسیاری از کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر میشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در سالیان اخیر به دلیل بیتوجهیها این ظرفیت عظیم که میتواند با کمترین هزینه بیشترین میزان اشتغالزایی را برای استان به همراه داشته باشد، دچار رکود شده است.
چرم و کفش صنعتی با هزینه اندک و اشتغالزایی بالا
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه صنعت چرم برخلاف سایر حوزهها نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین و فضای وسیع ندارد، افزود: این صنعت تنها نیازمند بهرهگیری از دانش استادکاران ماهر و حمایتهای زیرساختی است.
وی ادامه داد: در حالی که استانهایی همچون تبریز با تمرکز بر حوزه چرم و کفش توانستهاند به قطب تولید و صادرات کشور تبدیل شود همدان به دلیل غفلت از ظرفیتهای موجود و تغییر اولویتهای مدیریتی جایگاه خود را از دست داده است.
گازرانی با اشاره به دوران طلایی احیای مجدد این صنعت در سال ۱۳۹۰ و تشکیل «خوشه چرم همدان» تصریح کرد: در آن دوران با پیگیریهای صنفی و همکاری اتحادیهها صنعت چرم همدان دوباره جان گرفت و به جمع ۵ استان برتر کشور در این حوزه راه یافت به گونهای که در تصمیمگیریهای وزارتخانه برای صنعت کیف و کفش حتما نمایندهای از همدان حضور داشت.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی فعلی فعالیت در حوزه صنعت کفش و چرم را دشوارتر کرده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از فعالان این صنعت به دلیل مشکلات عدیده و عدم دریافت حمایتهای لازم با رکود در فعالیتها مواجه هستند و اگر در این برهه زمانی حساس تدابیر حمایتی از سوی مسئولین استانی و کشوری اتخاذ نشود، این فاصله ایجاد شده میان همدان و استانهای پیشرو بیش از پیش عمیقتر خواهد شد.
گازرانی بر ضرورت بازگشت به رویکرد تخصصی و حمایت از تشکلهای صنفی تاکید کرد و افزود: تداوم این بیتوجهیها به صنعت چرم که ریشه در تاریخ و ظرفیتهای بومی همدان دارد، فرصتهای شغلی بینظیری را از جوانان استان دریغ میکند.
این فعال اقتصادی حوزه چرم و کفش بیان کرد: لازم است مدیریت ارشد استان با بازنگری در برنامههای خوشه چرم و تعامل با انجمنهای ملی برای احیای جایگاه همدان در صنعت چرم پیشگام شود.
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست اخیر با نمایندگان مجلس به منظور بررسی چالشهای حوزه تولید نسبت به تداوم افول صنعت چرم و کفش در این استان هشدار داد و گفت: در صورت عدم حمایتهای فوری دولتی، بانکها و دستگاههای مسئول این صنعت که یکی از ظرفیتهای اشتغالزای استان محسوب میشود با خطر نابودی مواجه است.
محمود پاکنظراظهار داشت: صنعت کیف و کفش همدان با چالشهای ساختاری و اقتصادی متعددی دستبهگریبان است که اگر به سرعت برای آنها چارهاندیشی نشود شاهد تعطیلی زنجیرهای واحدهای تولیدی خواهیم بود.
وابستگی ۸۰ درصدی به مواد اولیه وارداتی و شوک ارزی
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان در تبیین مشکلات احصا شده برای مسئولین، افزود: صنعت کیف و کفش به شدت وابسته به واردات است به طوری که حدود ۸۰ درصد اقلام و مواد اولیه این حوزه از خارج از کشور تامین میشود و نوسانات شدید قیمت ارز، سقوط ارزش ریال و گرانی لجامگسیخته مواد اولیه قدرت برنامهریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
وی با اشاره به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان افزود: علاوه بر مشکلات فوق افزایش دستمزد کارگران و حذف معافیتهای بیمه تامین اجتماعی بار مالی سنگینی را بر دوش کارفرمایان قرار داده است و در شرایطی که تورم و رکود حاکم بر اقتصاد تولید را به حاشیه رانده هر تصمیم نادرست اقتصادی میتواند منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی و بیکاری دهها کارگر شود.
پاک نظردر خصوص وضعیت «خوشه چرم» و برنامههای آن بیان کرد: کارکرد اصلی خوشه چرم معطوف به برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی است اما متاسفانه در ۲ سال گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی و منطقهای نتوانستهایم نمایشگاههای تخصصی را برگزار کنیم.
وی افزود: امسال حضور در نمایشگاه تبریز به دلیل شرایط کشور لغو شد و اکنون نیز برگزاری نمایشگاه اصفهان با اما و اگرهای جدی مواجه است و پیشتر نیز برگزاری نمایشگاهها به دلیل ناآرامیهای دی ماه با ناکامی مواجه شده بود که این امر ضربه مهلکی به معرفی برندهای همدانی وارد کرده است.
ظرفیت بالای اشتغالزایی با سرمایه اندک در صنعت چرم و کفش
رئیس اتحادیه کیف و کفش همدان با تاکید بر پتانسیل بالای این صنعت برای ارزآوری و اشتغالزایی تصریح کرد: صنعت کفش از نظر مدل اقتصادی بسیار منعطف است به نحوی که حتی در یک واحد کارگاهی ۲۰ متری میتوان برای ۵ تا ۶ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرد اما علیرغم این ظرفیت بینظیر متاسفانه حمایتهای لازم از سوی مسئولین انجام نمیشود.
وی با تاکید بر لزوم ورود جدی دولت به این عرصه خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی کمبهره و ارائه مشوقهای مالیاتی برای واحدهای تولیدی کمترین اقدامی است که میتواند فضای تنفس را برای صنعتگران مهیا کند و مسئولین باید شرایط را به گونهای مدیریت کنند که با همکاری و همافزایی بتوانیم از این روزهای سخت عبور کنیم.
پاک نظر در پایان ضمن ادای احترام به پیشکسوتان و بزرگان این عرصه، بیان کرد: امیدواریم که با همت مسئولین و بازگشت حمایتهای دولتی جایگاه تاریخی همدان در صنعت چرم و کفش کشور دوباره احیا شود.
بیتردید عبور از بحران فعلی صنعت چرم و کفش همدان نیازمند یک جراحی هوشمندانه و حمایت تمامعیار از سوی دستگاههای دولتی و بانکی است و این صنعت توان آن را دارد که با مشوقهای مالیاتی و تسهیلات بانکی کمبهره دوباره به موتور محرک اشتغال استان تبدیل شود.
مدیریت ارشد استان باید با بازنگری جدی در برنامههای «خوشه چرم» و تعامل سازنده با انجمنهای ملی رویکرد تخصصی را جایگزین بیتوجهیهای سالهای اخیر کند چراکه احیای این صنعت علاوه بر پاسداشت هویت تاریخی همدان، تامین معیشت هزاران کارگر در واحدهای کوچک و بزرگ را در پی دارد. انتظار میرود مسئولان با شنیدن صدای دغدغهمندان این حوزه و اتخاذ تصمیمات سنجیده اجازه ندهند چراغ یکی از کهنترین صنایع همدان برای همیشه خاموش شود.
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