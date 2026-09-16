به گزارش خبرنگار مهر، کاروان پویش ملی «همکلاسی» در ادامه مسیر خود در شهرهای مختلف کشور، شامگاه چهارشنبه وارد رشت شد و برنامه این پویش با حضور مردم و گروه‌های مردمی در تجمع مردم این شهر در میدان شهدای ذهاب این شهر برگزار شد.

پویش ملی «همکلاسی» با شعار «با هم برای ایران» و با هدف تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار شکل گرفته است.

عدد ۱۶۸ در هدف‌گذاری این پویش، یادآور ۱۶۸ کودک شهید میناب است که در جریان یک حادثه جان خود را از دست دادند.

این پویش با فراهم کردن امکان مشارکت مردم و گروه‌های مردمی در تأمین و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر، تلاش دارد حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و همراهی با آنان در آغاز سال تحصیلی را به یک حرکت ملی تبدیل کند.

کاروان «همکلاسی» پس از رشت، مسیر خود را در دیگر شهرهای کشور ادامه خواهد داد و در نهایت به میناب می‌رسد.